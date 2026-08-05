Le nouveau spin-off de The Big Bang Theory réinvente Penny en survivante anti-IA. Un simple caméo, mais pas si anodin.

En bref Penny revient sous une forme radicalement différente

Le spin-off exploite enfin son idée de multivers

Ce caméo relance l’intérêt autour du personnage

Le plus intéressant avec Stuart Fails to Save the Universe, ce n’est pas Stuart. C’est ce que le multivers autorise enfin à faire avec les figures de The Big Bang Theory. Et là, le spin-off de HBO Max vient de frapper juste avec une version de Penny qu’on n’attendait pas vraiment.

Le multivers lui donne enfin le droit de casser les habitudes

Les séries dérivées vivent souvent d’un paradoxe. On veut retrouver un personnage, mais on attend aussi qu’il ne refasse pas exactement la même chose. Frasier avait réussi ce numéro en gardant presque intact son héros de Cheers. Ici, impossible de suivre cette voie.

Dans Stuart Fails to Save the Universe, l’histoire ne se déroule pas dans le même univers que la sitcom d’origine. Stuart, ex-patron modeste de comic shop dans The Big Bang Theory, abîme un dispositif qui dérègle le continuum espace-temps. Résultat ? Il doit traverser plusieurs réalités pour réparer les dégâts.

Du coup, la série peut injecter des versions alternatives des personnages connus. On y croise notamment un autre Raj, un autre Will Wheaton, et désormais une autre Penny. C’est une idée simple, mais elle change tout, parce qu’elle libère enfin la franchise de la fidélité un peu figée à ses propres codes.

Une Penny façon Sarah Connor, pas juste un clin d’œil

Dans le deuxième épisode, Spoiler: Zack’s in This One, Stuart, accompagné de Bert et Kripke, débarque dans un monde où une IA consciente a pris le contrôle de l’humanité et l’a réduite en esclavage.

Ils tombent alors sur une résistance humaine menée par Penny, incarnée là encore par Kaley Cuoco, mais sous une forme bien plus rugueuse. Le modèle est limpide, une héroïne d’action à la Sarah Connor. Elle capture le trio, les tabasse franchement, puis tente de les déprogrammer de l’influence de l’IA en les poussant à exprimer leur colère pour prouver qu’ils sont encore humains.

C’est bref, mais marquant. Pas juste un gag de reconnaissance pour fans.

Pourquoi cette relecture fonctionne mieux qu’un simple fan service

La bonne surprise, c’est que cette Penny ne trahit pas totalement celle de la série originale. Dans The Big Bang Theory, elle était la voisine glamour de Sheldon et l’intérêt amoureux de Leonard, plus détendue, plus sociale, plus instinctive aussi. Mais elle n’était jamais juste la fille sympa du palier.

Vous pouviez déjà voir chez elle une vraie vivacité, un sens pratique plus solide que celui de toute la bande de Pasadena, et surtout une faible tolérance pour les imbéciles. La transformer en combattante d’une dystopie science-fictionnelle rappelle quelque chose d’assez juste, l’intelligence d’un personnage ne se mesure pas seulement à son bagage technique.

C’est là que ce caméo devient important. Il montre que ce spin-off peut faire autre chose que recycler des visages connus. S’il continue dans cette direction, The Big Bang Theory tient peut-être moins une nostalgie de plus qu’un terrain de jeu où ses personnages peuvent enfin muter un peu.