Fast & Furious 11 relance l’espoir, mais Vin Diesel brouille tout

Le premier film revient au cinéma le 21 août, tandis que Vin Diesel vante un final prévu en 2028. Bonne nouvelle, ou nouvelle promesse un peu trop grande ?

En bref Universal ressort le premier film le 21 août

Fast Forever est prévu le 17 mars 2028

Vin Diesel promet un final énorme, sans convaincre totalement

Revoir The Fast et the Furious au cinéma le 21 août n’a rien d’anodin. Vingt-sept ans avant la date annoncée pour Fast Forever, Universal remet en avant le point de départ de la saga, comme pour rappeler d’où vient cette machine à milliards et pourquoi sa fin doit compter.

Un retour en salles qui prépare la dernière ligne droite

En 2001, peu de monde aurait parié que The Fast et the Furious deviendrait un mastodonte de Hollywood. Aujourd’hui, la franchise approche de sa conclusion, et ce retour du premier film en salles ressemble à une rampe de lancement émotionnelle. Vous remettez le contact avec l’original cet été, puis on vous demande d’attendre le 17 mars 2028 pour la fin. La stratégie est assez limpide.

Et elle s’accompagne évidemment d’une autre promesse, plus bruyante.

Vin Diesel promet énormément, encore une fois

Vin Diesel a profité de l’annonce pour ajouter sa couche. Selon lui, quand le 17 mars 2028 arrivera, le public remerciera presque le ciel d’avoir pu revoir le premier épisode au cinéma cet été. Il dit aussi avoir lu le scénario écrit par Mike Leslie, et parle du meilleur script qu’il ait lu depuis des décennies, au point d’en pleurer encore.

C’est beaucoup. Peut-être trop. Surtout qu’il y a peu, l’acteur avait laissé croire que le tournage avait démarré, avant qu’on découvre qu’il s’agissait d’une publicité, pas du film. Résultat ? Chaque teaser signé Vin Diesel arrive maintenant avec un petit astérisque mental.

La saga joue plus qu’une conclusion

Le vrai sujet, c’est que Fast Forever doit faire deux choses à la fois. Fermer correctement l’histoire principale, et redonner de la valeur à une marque qui a montré quelques fissures. F9: The Fast Saga et Fast X ont moins bien marché au box-office que Furious 7 ou The Fate of the Furious. Pas catastrophique, mais assez pour voir que l’élan n’est plus le même.

Le retour de The Rock dans l’équation aide, clairement. Le fait que l’équipe prenne plus de temps pour peaufiner le film aussi. Si le final tient ses promesses, la saga peut offrir une vraie sortie aux fans de longue date, au lieu d’une simple prolongation sous nitro.

L’après-cinéma se prépare déjà en streaming

Car la fin ne sera pas vraiment une fin. Vin Diesel a déjà indiqué que quatre séries situées dans l’univers Fast et Furious sont en développement pour Peacock, avec lui comme producteur exécutif. Les personnages concernés n’ont pas été précisés, mais il a évoqué l’idée d’étendre l’histoire des figures déjà connues de la franchise.

Tout se joue donc avant même ces séries. Si Fast Forever rate son atterrissage, l’après aura un goût de moteur coupé trop tôt. S’il réussit, la franchise peut boucler une époque et en lancer une autre, sans forcément rester collée au grand écran.