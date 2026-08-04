Marvel grille déjà un secret sur Spider-Man et lance les X-Men

Trois jours après la sortie de Spider-Man: Brand New Day, Kevin Feige a pratiquement confirmé le rôle clé de Sadie Sink, lié aux X-Men.

En bref Kevin Feige a éventé un twist majeur

Sadie Sink serait bien Jean Grey

Les X-Men entrent dans le MCU

Trois jours. C’est le temps qu’il aura fallu à Marvel Studios pour laisser filer un secret que le studio protégeait depuis des mois autour de Spider-Man: Brand New Day. Et ce n’est pas un détail de casting. C’est une pièce lourde pour la suite du MCU.

Un secret tenu pendant des mois, lâché en trois jours

Avant la sortie du film, le personnage joué par Sadie Sink restait verrouillé. Les premières images montraient pourtant pas mal de monde, de Punisher à Scorpion, en passant par Hulk et Tombstone. Mais pas elle.

C’est là que la séquence surprend. D’habitude, les gros spoilers restent à distance pendant une semaine, parfois deux. Or, interrogé sur le reboot des X-Men, Kevin Feige a répondu que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, et à ceux qui regardent Spider-Man: Brand New Day. Bref, il a pratiquement confirmé l’identité du personnage.

Pourquoi ce rôle change déjà l’avenir du MCU

Si Sadie Sink est bien installée comme Jean Grey dans le MCU, alors le premier vrai domino des X-Men vient de tomber. Et pas n’importe lequel.

Jean Grey, ce n’est pas juste un nom connu. C’est un personnage central, très puissant, qui se retrouve en plus relié à l’un des héros les plus exposés de l’univers Marvel, Spider-Man. Pour la suite, la logique est limpide, Marvel ne prépare pas seulement une apparition, il pose déjà un axe narratif.

Le casting X-Men prend forme, mais à moitié dans le brouillard

Pour le reste, rien d’officiel côté distribution complète. Mais les noms circulent déjà. Le plus récent, c’est Samara Weaving, associée à Emma Frost, la Reine Blanche.

D’autres pistes reviennent avec insistance, Drew Starkey pour Cyclops, Adam Driver pour Mr. Sinister, et Bill Skarsgard pour Charles Xavier. Autour de Rogue, plusieurs noms ont été évoqués, tandis que Inde Navarette a fait savoir qu’elle aimerait jouer la version MCU de Mystique. Pour Wolverine, en revanche, toujours rien, même si un retour de Hugh Jackman dans Secret Wars reste envisagé par certains fans.

D23 devient le prochain rendez-vous à surveiller

Pas mal de monde attendait des annonces au Comic-Con. Elles ne sont pas venues. Du coup, le regard se déplace vers la D23, où un gros dévoilement de casting paraît possible.

Le film X-Men sera réalisé par Jake Schreier, connu pour Thunderbolts et Beef. Aucun line-up final n’a été annoncé, mais les noms qui structurent déjà les rumeurs dessinent un groupe très classique, Magneto, Xavier, Jean Grey, Cyclops, Emma Frost, Rogue et Wolverine, avec Storm et Gambit aussi dans le décor. Ce qui compte, au fond, c’est moins le spoiler lui-même que ce qu’il révèle, Marvel a commencé à raccorder ses X-Men au présent du MCU, pas à un futur abstrait.