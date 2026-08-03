Disney referme la parenthèse streaming de Marvel et Star Wars

L’annulation surprise de Wonder Man dit beaucoup du virage de Disney. Marvel et Star Wars ralentissent sur Disney+, avec un retour net vers le cinéma.

En bref Disney annule Wonder Man

Plus aucune nouvelle série live action annoncée

Retour assumé vers le cinéma

L’annulation de Wonder Man n’a rien d’un simple accident de parcours. Elle ressemble plutôt à la fin, assez nette, d’une phase où Disney+ devait porter à lui seul l’expansion de Marvel et de Star Wars.

Wonder Man comme symptôme

Le détail qui compte, c’est celui-là : il n’y a plus aujourd’hui de nouvelle série live action Marvel ou Star Wars annoncée qui n’ait pas déjà été tournée. Côté Marvel, VisionQuest arrive en octobre. Plus loin, Ahsoka saison 2 et Daredevil: Born Again saison 3 sont attendues en 2027. Et puis, rien de neuf pour le moment.

Même au Hall H du Comic-Con, le studio a surtout poussé ses projets cinéma, avec Ryan Gosling en Ghost Rider et David Jonsson comme nouveau Black Panther. Ce déplacement du projecteur n’a rien d’anodin.

Pourquoi Disney freine maintenant

Au départ, la logique tenait debout. Disney lançait un service encore jeune, en pleine guerre du streaming, et il fallait des exclusivités fortes. Les univers Marvel et Star Wars semblaient parfaits pour ça. La pandémie a même dopé l’élan, avec un public captif à la maison.

Mais le modèle a fini par grincer. Les coûts de production ont gonflé, pendant que la croissance des abonnements ralentissait. Tony Gilroy, showrunner d’Andor, a d’ailleurs expliqué que Disney lui avait fait comprendre que « le streaming est mort ». C’est brutal, mais assez clair. Même constat chez Lucasfilm, qui a mis en avant Star Wars: Starfighter et d’autres films à Star Wars Celebration Japan 2025, sans nouvelles séries live action.

Marvel et Star Wars ont payé le prix de l’abondance

Le paradoxe, c’est que cette période a aussi produit de très bonnes choses. The Mandalorian, WandaVision, Loki ou Andor ont prouvé que ces franchises pouvaient très bien vivre sur petit écran.

Mais à force d’empiler les sorties, l’effet spécial a disparu. Chez Marvel, Kevin Feige a lui-même reconnu que suivre le MCU avait fini par ressembler à des devoirs. Et quand il faut regarder une saison entière pour comprendre un film, vous perdez une partie du public. Le résultat s’est vu aussi au box-office, avec The Marvels limité à environ 190 millions d’euros (206,1 millions de dollars) dans le monde, un score impensable au pic des années 2010.

Du côté de Star Wars, après le carton initial de The Mandalorian porté par « Baby Yoda », beaucoup de séries ont divisé. The Acolyte a été stoppée après une saison pour des questions de budget. Et à trop installer la saga à la maison, Lucasfilm a peut-être aussi habitué le public à attendre. Les chiffres de The Mandalorian and Grogu cet été vont dans ce sens.

Le retour du manque

Dans les années 2010, un projet Marvel ou Star Wars restait un événement parce qu’il y en avait moins. Jusqu’à trois films Marvel par an au maximum pour la saga de l’Infini, un seul Star Wars en salle chaque année. Pas plus.

C’est sans doute là que va Disney maintenant, vers un less is more assez évident. Après Avengers: Secret Wars, Kevin Feige veut un MCU plus simple à suivre. Et pour ces deux marques, retrouver de la désirabilité passe peut-être par quelque chose de très vieux, quand même : laisser au public le temps d’avoir envie du prochain rendez-vous.