Disney s’apprête à tourner une page après la prochaine série Star Wars en live action

La prochaine série télévisée en prises de vues réelles de l’univers Star Wars marquera un tournant majeur pour Disney, qui s’apprête à clore une période importante de son histoire avec la franchise culte créée par George Lucas.

Tl;dr Fin des séries Star Wars live-action sur Disney+ prévue.

Retour prioritaire de la saga au cinéma dès 2026.

L’animation Star Wars reste un pilier sur Disney+.

Le virage stratégique de Lucasfilm : retour aux origines cinématographiques

Depuis l’arrivée fracassante de Disney+ en 2019, la galaxie Star Wars avait adopté une nouvelle trajectoire. Le lancement du premier show live-action, The Mandalorian, a bouleversé les codes, démontrant que l’univers imaginé par George Lucas pouvait aisément s’étendre au petit écran, bien au-delà des séries animées traditionnelles. Dans la foulée, les projets se sont multipliés : spinoffs comme The Book of Boba Fett, Ahsoka, ou encore l’excellent Andor. Pourtant, après cette effervescence, le constat s’impose : l’ère des séries live-action touche à sa fin.

Disney+ ralentit sur le live-action

En observant le calendrier à venir, difficile de ne pas remarquer une baisse nette du rythme. Un seul projet en prise de vue réelle est prévu pour 2025 (Andor Saison 2), puis uniquement la saison 2 d’Ahsoka pour 2026 — ce qui marquera probablement le clap de fin pour ce format sur la plateforme. En coulisses, un constat a émergé chez Disney: la surenchère autour du streaming a fini par occulter ce qui faisait vibrer les fans depuis toujours — l’expérience collective du cinéma.

L’avenir s’écrit à nouveau sur grand écran

Face à ce virage, le groupe opère un retour aux sources. Le prochain temps fort ? La sortie très attendue de The Mandalorian and Grogu au cinéma en mai 2026. Suivra ensuite Star Wars: Starfighter, emmené par Ryan Gosling. Plusieurs autres films restent dans les tuyaux : le projet centré sur Rey et son Nouvel Ordre Jedi (avec le retour de Daisy Ridley), un film signé James Mangold autour des origines Jedi, ou encore une trilogie développée par Simon Kinberg. Reste que nombre d’annonces passées se sont évaporées ou ont changé de format en chemin : c’est le cas de Lando, désormais envisagé comme long-métrage, ou de projets abandonnés comme Rangers of the New Republic.

L’animation, pilier durable sur Disney+

Si le live-action marque une pause nette — voire un point final temporaire — l’animation poursuit sa route sans entrave. De nouvelles productions comme Star Wars: Visions Presents (attendue pour 2026) et Maul: Shadow Lord viendront bientôt étoffer le catalogue. Il faut dire que l’animation représente depuis plus de vingt ans une rampe d’innovation essentielle pour Lucasfilm. Pour ceux qui scrutent l’avenir, voici ce qu’il faudra retenir :

The Mandalorian and Grogu : sortie cinéma fixée au 22 mai 2026.

sortie cinéma fixée au 22 mai 2026. Ahsoka Saison 2 : prévue exclusivement sur Disney+ en 2026.

prévue exclusivement sur Disney+ en 2026. Starfighter : attendu dans les salles le 28 mai 2027.

Difficile d’imaginer que les séries live-action ne feront jamais leur retour ; pourtant, il semble acté que cette page se tourne provisoirement afin de redonner tout son éclat à la saga sur grand écran. Un pari risqué ? Sans doute. Mais dans l’univers Star Wars, rien n’est jamais figé…