Star Wars : Starfighter – Le méchant dévoilé, un acteur au passé atypique avec la saga

Le prochain film Star Wars: Starfighter dévoile enfin l'identité de son antagoniste, incarné par un acteur qui entretient une relation singulière avec la saga. Ce choix intrigue, notamment en raison de son passé atypique au sein de la franchise.

Tl;dr Matt Smith rejoint le casting de Starfighter comme méchant.

comme méchant. Son rôle, longtemps mystérieux dans la saga, reste secret.

Starfighter, film autonome après l’ère Skywalker, sortira en 2027.

Nouveaux horizons pour Matt Smith dans l’univers Star Wars

L’acteur britannique Matt Smith, révélé par ses rôles dans Doctor Who et récemment acclamé dans House of the Dragon, franchit un nouveau cap. Il incarnera le principal antagoniste du prochain film Star Wars: Starfighter. Sa participation, rapportée en premier lieu par Deadline, marque un tournant inattendu dans sa carrière, déjà jalonnée de personnages sombres dans des productions telles que Terminator Genisys ou encore Morbius. Si les détails sur son personnage restent soigneusement gardés secrets, il aurait surpassé « un grand nombre d’acteurs » ayant rencontré le réalisateur Shawn Levy pour ce rôle central.

L’ombre d’un précédent rendez-vous manqué avec la saga galactique

Ce choix n’est pas sans rappeler une histoire avortée : en 2019, des rumeurs persistantes annonçaient l’arrivée de Matt Smith dans « un rôle clé » pour le neuvième épisode, The Rise of Skywalker. Pourtant, comme il l’a confié sur le podcast Happy Sad Confused, ce projet ne s’est jamais concrétisé. L’acteur explique à demi-mot que l’idée initiale — dont la nature précise demeure floue — aurait pu bouleverser la trame de l’épisode final. Sur la possibilité qu’il incarne Dathan, fils cloné de Palpatine et père de Rey (Daisy Ridley) ? Il se contente d’un énigmatique : « Je ne pourrais pas vraiment le dire… mais c’était une sacrée idée, une histoire vraiment importante qui n’a jamais dépassé le stade du concept. »

Starfighter : un nouveau chapitre autonome dans la galaxie Star Wars

Difficile à ce stade de savoir si l’engagement de Smith prolongeait cette piste abandonnée ou relève d’une toute nouvelle orientation. Le réalisateur Shawn Levy, lors de la dernière convention Star Wars Celebration, a tenu à clarifier : « C’est un film autonome, ni préquelle ni suite. L’action se situe environ cinq ans après Episode IX. » L’intrigue explorera une période inédite baptisée par Lucasfilm « Nouvel Ordre Jedi », ce qui laisse présager un souffle renouvelé pour la saga.

Parmi les nouveaux venus figurent également Mia Goth, pressentie, elle aussi, pour incarner une antagoniste – une des « poursuivantes maléfiques » traquant le jeune protégé défendu par le personnage interprété par Ryan Gosling. Pour ceux qui attendent impatiemment un retour sur grand écran de la franchise, rappelons que Disney a fixé au 22 mai 2026 la sortie du très attendu « The Mandalorian and Grogu », sous la houlette de Jon Favreau. Il faudra patienter jusqu’au 28 mai 2027 pour découvrir ce mystérieux et prometteur « Starfighter ».