Kathy Bates établit un nouveau record grâce à sa nomination aux Emmy Awards pour Matlock

Kathy Bates marque l’histoire des Emmy Awards grâce à sa nomination pour son rôle dans la série Matlock, établissant un nouveau record dans cette prestigieuse cérémonie et confirmant ainsi son statut d’actrice incontournable du petit écran américain.

Tl;dr Kathy Bates, 77 ans, bat un record historique aux Emmy Awards.

Son rôle dans Matlock relance sa carrière et la série.

Un exemple fort de visibilité pour les actrices seniors à la télévision.

Un record inattendu pour une carrière déjà légendaire

Kathy Bates, figure incontournable du cinéma et de la télévision américaine, vient d’inscrire une nouvelle ligne impressionnante à son palmarès. À 77 ans, l’actrice devient la plus âgée jamais nommée dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique aux Emmy Awards. Cette distinction survient alors qu’elle incarne Matty dans Matlock, adaptation contemporaine et féminisée du célèbre feuilleton judiciaire des années 1980.

Une nomination qui en dit long sur l’évolution du secteur

Pourtant, rien n’était gagné d’avance. Selon ses propres mots recueillis par Variety : « C’est vrai, avant tout, et c’est un honneur. C’est simplement le fruit du hasard. » L’artiste confie avoir traversé des périodes de doute, notamment face à la difficulté persistante pour les comédiennes seniors de décrocher des rôles principaux à Hollywood. L’arrivée de Matlock, alors qu’elle envisageait sérieusement de prendre sa retraite, agit donc comme un double symbole : celui d’une longévité créative rare et d’un changement progressif dans la représentation des femmes âgées sur le petit écran.

Battre des records… et s’imposer face à la concurrence actuelle

Même si le trophée lui a échappé au profit de Britt Lower pour « Severance », la performance de Bates reste saluée par toute l’industrie. Elle dépasse ainsi des noms aussi prestigieux que Angela Lansbury, nommée à 71 ans pour « Murder, She Wrote », ou encore Cicely Tyson, également citée à 71 ans pour « Sweet Justice ».

Loin de s’arrêter là, la série vient d’être renouvelée pour une deuxième saison attendue dès octobre prochain. Si le succès se confirme, Bates pourrait bien battre à nouveau son propre record lors des prochains Emmy Awards.

Un rythme effréné et un défi relevé avec brio

Le quotidien n’a pourtant rien d’un long fleuve tranquille. Tournages intensifs – près de vingt épisodes annuels – imposent un niveau d’engagement rarement exigé aujourd’hui par les séries diffusées sur les plateformes numériques, souvent limitées à six ou huit épisodes par an. D’ailleurs, la créatrice Jennie Snyder Urman souligne : « Son endurance et sa capacité à porter le cœur du show sont incroyables. Nous allons vraiment très loin ensemble. »

Cette saison marque ainsi non seulement le retour éclatant d’une icône, mais aussi une avancée concrète pour celles et ceux qui militent depuis longtemps en faveur d’une plus grande diversité générationnelle sur nos écrans.