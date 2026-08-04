Spider-Man Brand New Day tutoie Endgame dès son premier week-end

Spider-Man: Brand New Day signe un lancement colossal au box-office. Le film ne bat pas Endgame, mais il s’installe déjà juste derrière.

En bref Brand New Day ouvre à environ 327 millions d’euros

Seul Endgame a fait mieux au démarrage

Le film grimpe à environ 805 millions mondiaux

Le plus frappant, c’est la place. Dès son premier week-end, Spider-Man: Brand New Day se hisse au rang de deuxième plus gros lancement de tous les temps. Pas dans l’année, pas dans la saga, dans toute l’histoire récente du box-office.

Un démarrage qui entre tout de suite dans l’histoire

Selon les estimations relayées par Deadline, le film devrait finir son week-end d’ouverture à environ 327 millions d’euros (355 millions de dollars) sur le seul marché domestique. Devant lui, un seul titre, Avengers: Endgame, avec environ 328 millions d’euros (357,1 millions de dollars).

L’écart est minuscule. Et ce détail change pas mal de choses, parce qu’on ne parle plus d’un simple bon lancement pour un blockbuster d’été, mais d’un score qui tutoie la référence absolue du cinéma événementiel moderne.

Autre marqueur, Brand New Day devient seulement le deuxième film à franchir le cap des environ 276 millions d’euros (300 millions de dollars) sur un week-end d’ouverture domestique. Résultat, on sort du terrain de la performance solide pour entrer dans celui du record pur.

Le carton ne se limite pas aux États-Unis

Le film ne s’arrête pas là. D’après Variety, il a déjà engrangé environ 805 millions d’euros (875 millions de dollars) dans le monde. Là encore, une seule production reste devant, Endgame et ses environ 1,104 milliard d’euros (1,2 milliard de dollars).

Ce point est important, parce qu’un énorme démarrage domestique peut parfois masquer un accueil plus tiède ailleurs. Ici, ce n’est visiblement pas le cas. Le personnage reste une valeur sûre à l’échelle mondiale.

Spider-Man reste une machine, quelle que soit l’époque

Ce n’est pas franchement une surprise de voir Spider-Man performer. Depuis plus de vingt ans, le héros attire le public presque quel que soit l’acteur sous le masque, de Tobey Maguire à Tom Holland, en passant par Andrew Garfield.

En 2002, quand Sam Raimi lance le premier Spider-Man au cinéma, le film devient le tout premier à dépasser environ 92 millions d’euros (100 millions de dollars) sur un seul week-end domestique. Même The Amazing Spider-Man 2, souvent vu comme une déception, avait fini à environ 659 millions d’euros (716,9 millions de dollars) dans le monde. Clairement, le plancher commercial du personnage reste très haut.

Ce que ce score raconte vraiment

On attendait de Brand New Day qu’il signe le plus gros lancement de l’année. La vraie surprise, c’est l’ampleur. Avant même ce total final du week-end, le film avait déjà établi de nouveaux records sur les avant-premières et sur son premier jour d’exploitation.

Et c’est là que le sujet dépasse la seule performance d’un film. Quand Spider-Man approche aussi près de Endgame, on voit surtout qu’un personnage installé depuis des décennies peut encore déclencher un réflexe de sortie massive. Pour les studios, ce n’est jamais un détail.