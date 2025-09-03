Les Quatre Fantastiques : Seul film MCU de 2025 à franchir un cap majeur au box-office

En 2025, parmi les sorties Marvel attendues, seul Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas parvient à franchir un seuil marquant au box-office, se distinguant ainsi comme le film MCU de l'année ayant atteint ce résultat remarquable.

Un souffle nouveau pour le MCU ?

Alors que l’on pensait le Marvel Cinematic Universe (MCU) enlisé dans une période de turbulences, voilà que Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas vient bouleverser la donne. Sorti en juillet, ce nouvel opus réalise un démarrage solide, atteignant la barre des 506,3 millions de dollars au box-office mondial. Le partage est d’ailleurs presque équitable entre l’Amérique du Nord (265,8 millions) et l’international (240,5 millions), révélant un engouement qui semblait s’être étiolé ces derniers temps autour des productions Marvel Studios.

L’échec relatif des autres franchises en 2025

Il faut dire que cette performance tranche nettement avec la réception tiède qu’avaient reçue les deux précédents films du MCU sortis en 2025. À commencer par Captain America: Brave New World, dont les critiques sont restées mitigées et qui n’a engrangé « que » 415,1 millions de dollars à l’échelle mondiale. Quant à Thunderbolts*, malgré une popularité grandissante auprès d’une partie du public, il n’a pas su amortir son budget initial et plafonne à 382,4 millions de dollars. Certains avancent qu’un déficit de personnages emblématiques a nui à son attractivité.

Bilan contrasté pour Marvel Studios

On aurait pu s’attendre à une vague d’enthousiasme plus marquée pour cette première apparition officielle de Les Quatre Fantastiques dans le MCU — une équipe mythique dont la notoriété auprès du grand public n’est plus à démontrer après trois adaptations précédentes, aux fortunes diverses. Pourtant, malgré une ouverture prometteuse, Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas a rapidement fléchi lors de sa deuxième semaine d’exploitation. Un recul qui interroge : la magie Marvel aurait-elle perdu de sa superbe ou bien s’agit-il d’un simple passage à vide ? Difficile d’apporter une réponse tranchée.

Pour mieux cerner l’avenir du MCU, il suffit peut-être de regarder vers demain. Plusieurs projets très attendus sont déjà sur les rails pour 2026 ; citons notamment :

Spider-Man: Brand New Day , réunissant non seulement l’homme-araignée, mais aussi Hulk et le Punisher ;

, réunissant non seulement l’homme-araignée, mais aussi Hulk et le Punisher ; Avengers: Doomsday, où l’on retrouvera les Fantastic Four aux côtés des Thunderbolts, des New Avengers, des X-Men… sans oublier le retour annoncé du célèbre Deadpool incarné par Ryan Reynolds.

La dynamique pourrait donc s’inverser et relancer l’ascension au box-office.

Vers un renouveau attendu ?

Si Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas ne bouleverse pas totalement les attentes financières placées en lui — loin de là — il incarne néanmoins un signal positif dans un contexte où chaque succès compte double. Les prochaines sorties seront-elles capables d’insuffler un nouvel élan durable ? Le suspense reste entier.