Ces séries adorées n’arrivent toujours pas à sortir de leur niche

Acclamées, renouvelées et soutenues par des fans très fidèles, ces trois séries n'ont toujours pas percé auprès du grand public. Et ça intrigue.

En bref Trois séries saluées restent confinées à leur public

Renouvelées, elles peinent pourtant à devenir massives

Leur problème n’est clairement pas la qualité

Il y a un drôle de trou dans la machine à buzz. Des séries ont des critiques solides, des renouvellements déjà actés, un vrai noyau de fans, et pourtant elles ne franchissent jamais le mur du grand public.

C’est le cas de Percy Jackson and the Olympians, Silo et Interview with the Vampire. Trois shows très différents, trois trajectoires qui racontent la même chose, la qualité seule ne suffit plus à faire un phénomène.

Le vrai paradoxe des séries très aimées

On parle ici de séries qui ne sont ni des flops, ni des trésors cachés au sens strict. Elles ont un public, parfois même un public conséquent. Mais elles restent dans leur bulle, comme si leur réputation circulait surtout entre convaincus.

C’est ce décalage qui frappe. Vous avez sans doute déjà entendu quelqu’un vous recommander l’une d’elles. En revanche, les voir dominer la conversation culturelle, jamais vraiment.

Pourquoi Percy Jackson and the Olympians n’a pas dépassé son public naturel

Après les films qui avaient laissé pas mal de lecteurs amers, Percy Jackson and the Olympians a enfin proposé l’adaptation fidèle que les fans attendaient. La série suit Percy, un adolescent qui découvre qu’il est le fils de Poséidon et qu’il doit empêcher une guerre entre les dieux de l’Olympe. Une saison 3 est déjà prévue.

Le souci, c’est ailleurs. La série semble être restée très liée aux lecteurs des romans, ceux qui apprécient directement l’implication de Rick Riordan. En 2023, la lumière était aussi happée par House of the Dragon, The Last of Us ou Loki. Mais le temps a passé, et l’élargissement attendu n’est toujours pas là.

Silo, la série de science-fiction qui se vend mal

Chez Apple TV, la portée marketing n’est pas celle des plus gros concurrents, et ça compte. Silo, adaptée des livres de Hugh Howey, arrive pourtant déjà à sa troisième saison. Son point de départ est redoutable, une communauté vit dans un immense silo souterrain, persuadée que sortir signifie mourir.

Quand une ingénieure commence à douter, tout le décor idéologique vacille. Et c’est là que la série est plus forte que son étiquette science-fiction. En gros, c’est d’abord un mystère, avec une écriture très précise et un world-building remarquable. Mais elle demande de la patience, un peu d’investissement, et ça peut freiner.

Interview with the Vampire, prestige évident, percée absente

La saison 3 vient d’arriver, une saison 4 est déjà confirmée, et pourtant Interview with the Vampire reste dans une zone étrange. L’adaptation des romans de Anne Rice suit Louis, qui revisite sa relation longue et toxique avec Lestat au fil d’un entretien, dans un registre beaucoup plus psychologique que spectaculaire.

C’est probablement la plus frustrante des trois. Parce que la série coche tout, interprétation, mise en scène, écriture, image. Mais elle préfère la tension et les personnages à l’action continue, et beaucoup associent encore le titre au film de 1994. Ajoutez à ça des vampires moins porteurs qu’avant dans le mainstream, et vous obtenez une série qui grandit surtout par bouche-à-oreille.

Et ce n’est pas anodin. Ce genre de cas montre qu’aujourd’hui, même une excellente série peut rester visible sans jamais devenir centrale dans la conversation.