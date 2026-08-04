Andy Weir conseille Red Rising, mais précise ce qu’il cherche en SF

Interrogé par ses lecteurs, Andy Weir a recommandé la saga Red Rising. Un conseil qui dit surtout ce qu’il considère, ou non, comme de la science-fiction.

En bref Andy Weir recommande la saga Red Rising

Il la range côté thriller politique

La série compte six romans publiés

Ce n’est pas tant une reco de lecture qu’un aveu de goût. En 2021, pendant une session questions-réponses sur Reddit autour de Project Hail Mary, Andy Weir a conseillé Red Rising à un lecteur en quête de science-fiction centrée sur la dimension sociopolitique de la colonisation hors Terre. Mais il a posé une limite très claire, pour lui, ce terrain relève surtout du thriller politique plus que de la science-fiction telle qu’il la pratique.

Une recommandation, mais avec une réserve très nette

Le lecteur cherchait un roman récent dans la veine des Chroniques martiennes de Ray Bradbury, davantage tourné vers les rapports de pouvoir que vers la mécanique de la colonisation. Weir a répondu franchement. Il a expliqué qu’il n’était pas très attiré par ce type de récit, qu’il voyait comme du thriller politique, un genre qu’il juge tout à fait valable, mais qui n’est pas celui qu’il écrit.

Et c’est là que tombe le nom de Pierce Brown. Weir a ajouté, en français, « Ce genre de récit ne m’intéresse pas. Pour moi, c’est un thriller politique, un genre tout à fait respectable, mais pas celui que j’écris, même si j’en lis et que j’en apprécie. Si vous cherchez un bon exemple récent, je recommande la série Red Rising. »

Ce n’est pas anodin. L’auteur de The Martian, d’Artemis et de la nouvelle The Egg distingue ici deux familles qu’on mélange souvent sous la même étiquette SF.

Pourquoi Red Rising colle à cette demande

Publié en 2014, Red Rising imagine une Terre très lointaine organisée en castes codées par couleur. Les Golds, tout en haut, dirigent. Ils sont décrits comme brillants, athlétiques et franchement cruels, au point d’exécuter régulièrement les dissidents. Les Reds, eux, occupent le bas de l’échelle et sont réduits aux tâches pénibles, quasiment à l’esclavage.

Sur Mars, beaucoup de Reds extraient de l’hélium-3, une ressource nécessaire pour la terraformation de la planète. Mais le cœur du livre n’est pas là. Il suit Darrow, un Red dont l’épouse est pendue injustement par l’État. Il rejoint alors une résistance clandestine, subit une transformation physique pour infiltrer la caste des Golds, puis tente de faire tomber l’ordre établi.

Bref, on est plus proche d’une dystopie sur la rébellion et les hiérarchies sociales que d’un roman fasciné par l’ingénierie martienne. La parenté avec Hunger Games saute d’ailleurs aux yeux dans la description du cadre et du héros.

Une saga déjà bien installée, loin des obsessions scientifiques de Weir

À ce jour, la série compte six romans publiés, avec un septième en route. La première trilogie réunit Red Rising (2014), Golden Son (2015) et Morning Star (2016). Puis l’histoire reprend dix ans plus tard avec Iron Gold (2018), Dark Age (2019) et Light Bringer (2023). Red God, lui, n’est pas encore sorti.

Ce détail compte, parce qu’il dit aussi ce qu’Andy Weir va chercher ailleurs. Il est devenu un nom très installé avec le succès de Project Hail Mary et celui de The Martian en 2015, et ses lecteurs viennent souvent pour la rigueur scientifique. Un autre fan l’avait d’ailleurs repris sur une erreur dans l’équation d’oscillation d’un pendule, donnée comme T ≈ 2π√(L/g). Sa réponse, un peu sèche et assez drôle quand même, résumait bien le personnage : « Oui, je me suis trompé sur le pendule. Je vais bien sûr partir en exil pour cette raison. »

Vous voyez le contraste. D’un côté, une SF de calculs, de physique et de détails techniques. De l’autre, Red Rising, plus porté sur l’action, la guerre et l’insurrection. La recommandation de Weir vaut donc double, pour lire la saga, mais aussi pour comprendre où il place la frontière du genre.