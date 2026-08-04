God of War sur Prime Video change déjà de visages pour sa saison 2

La série God of War n’a toujours pas de date, mais sa saison 2 prépare déjà deux nouveaux acteurs. Un choix qui dit beaucoup de son rythme.

En bref Atreus et Thrud vont être recastés

La saison 2 viserait déjà Ragnarok

Aucune date de sortie pour l’instant

Changer deux acteurs, ce n’est pas anodin. Dans le cas de God of War, cela raconte surtout une chose, la série de Prime Video semble vouloir filer très vite vers Ragnarok dès sa saison 2.

Une saison 2 qui saute déjà vers Ragnarok

Un nouveau rapport de MP1st évoque des appels de casting pour des versions plus âgées de Atreus et Thrud. Les documents parlent de Joshua et Ruth, les noms de code déjà utilisés pour ces personnages lors du casting de la première saison.

Ce détail compte, parce qu’il colle au saut temporel entre God of War et God of War: Ragnarok. D’un point de vue récit, ça tient. Mais voir la série faire ce virage aussi tôt, c’est quand même une petite surprise.

Le premier jeu expédié en une seule saison

Si cette direction se confirme, Prime Video va donc adapter l’intégralité du premier jeu en une seule saison. Ce n’est pas absurde, le matériau peut tenir ainsi, mais pas mal de monde pouvait imaginer une respiration plus longue, avec deux saisons pour installer pleinement ce voyage.

Résultat ? Le format qui se dessine ressemble à un jeu par saison. Une mécanique simple, lisible, presque industrielle. Et pour une adaptation aussi lourde symboliquement, c’est un choix plus agressif que prévu.

Atreus et Thrud changent d’âge, donc d’interprètes

En saison 1, Atreus et Thrud seront incarnés par Callum Vinson et Island Austin. Les nouveaux profils recherchés sont clairement plus âgés.

Pour Joshua, donc Atreus, la production cherche un adolescent marqué par son voyage avec son père, curieux, courageux, empathique, mais aussi vulnérable à la manipulation au moment où il découvre qui il est vraiment. Le rôle demande aussi d’être à l’aise dans le combat physique, surtout à l’arc.

Pour Ruth, alias Thrud, le portrait est celui d’une adolescente intelligente, sûre d’elle, sarcastique, blessée par un événement qui l’a fait grandir trop vite. Le personnage garde un lien compliqué avec ses parents, une relation particulière avec son grand-père, le roi, et l’idée qu’elle pourrait hériter du trône. Là aussi, la dimension physique du rôle est explicitement demandée.

Une production encore mouvante

Il faut ajouter un autre élément. La série avait déjà perdu son acteur principal après la blessure de Ryan Hurst pendant le tournage, blessure qui a nécessité une opération et entraîné un premier recasting majeur.

Donc oui, God of War avance. Mais elle avance en se réécrivant partiellement à mesure que la production bouge. Et sans date de sortie annoncée, cette adaptation ressemble encore moins à une machine bien huilée qu’à un projet qui cherche son tempo. Pour une franchise pareille, c’est peut-être ça, le vrai signal à regarder.