Street Fighter montre enfin Akuma, et le film joue gros au cinéma

Une nouvelle séquence de Street Fighter dévoile Akuma boosté face à Ryu. Au-delà du fan service, le film devra surtout prouver qu’il peut lancer une saga.

En bref Akuma apparaît enfin en version surpuissante

Le duel avec Ryu montre un vrai Hadouken

Le box-office décidera vite d’une suite

Le plus intéressant avec Street Fighter, ce n’est pas seulement ce qu’il montre aujourd’hui. C’est ce qu’il doit prouver d’ici sa sortie le 16 octobre. Dans un box-office qui malmène même les grosses licences, l’adaptation joue plus qu’un simple coup de nostalgie.

Une bande-annonce qui coche enfin la case Akuma

Jusqu’ici, la promo de Street Fighter empilait les clins d’œil aux jeux, avec des moves bien identifiables pour Zangief, Guile, Chun-Li et d’autres visages de la saga. Mais un nom restait étonnamment en retrait, Akuma. Pas anodin.

Le personnage est l’un des plus populaires, et aussi l’un des plus dangereux, de tout l’univers Street Fighter. La nouvelle séquence change ça d’un coup. On y découvre une version boostée d’Akuma, incarné ici par Roman Reigns, avec une présence bien plus menaçante que dans les extraits précédents.

Et visuellement, ça a du poids. Les yeux qui brillent, la posture, l’idée qu’on n’est pas face à un simple boss de second plan mais à une force qui doit faire basculer le récit.

Le duel avec Ryu touche au vrai imaginaire Street Fighter

La scène choisit le bon affrontement, Akuma contre Ryu. Clairement, c’est le genre de duel qui suffit à vendre une partie du film aux fans, parce qu’il va chercher le cœur du mythe plutôt qu’un simple enchaînement d’effets.

On voit d’abord Akuma, les yeux luisants, réclamer l’adversaire qu’il attendait. Il lance « Où est mon véritable adversaire ? ». Puis l’image bascule vers Ryu, en train de se charger à son tour. Akuma s’élève ensuite dans les airs pour préparer son attaque, avant un retour sur Ryu et ce que beaucoup attendaient depuis le début, un Hadouken enfin montré à l’écran.

La promesse est simple. Si le film continue sur cette ligne, avec des affrontements lisibles et des gestes iconiques assumés, il peut parler aux joueurs sans se contenter de cocher une checklist.

Le vrai test se jouera face au précédent Mortal Kombat

Le problème, c’est le contexte. Cette année, plusieurs grosses IP ont déçu au cinéma, même si Toy Story 5 et Spider-Man: Brand New Day ont bien performé. Dans la colonne des résultats plus faibles qu’espéré, on retrouve Masters of the Universe, Supergirl, Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Minions et Monsters et même la version live de Moana.

Du coup, la comparaison la plus utile pour Street Fighter, c’est Mortal Kombat II. Pas parce que les deux films se ressemblent plan pour plan, la source dit même que l’approche paraît très différente, mais parce qu’ils occupent la même case, celle de l’adaptation de jeu de combat à gros budget. Le reboot Mortal Kombat de 2021 avait dépassé 84 millions de dollars dans le monde, soit environ 77 millions d’euros (84 millions de dollars), dans un marché encore très marqué par la pandémie. Mortal Kombat II a fait mieux, avec plus de 129 millions de dollars, soit environ 119 millions d’euros (129 millions de dollars), sans exploser pour autant les attentes. Un troisième film est d’ailleurs déjà en route.

Pour Street Fighter, l’équation est assez nette. Si le buzz positif autour des trailers et des designs de personnages se transforme en bon bouche-à-oreille, le studio peut tenir un vrai départ de franchise. Et s’il égale, ou dépasse, le score de Mortal Kombat II, l’idée d’une suite deviendra tout de suite beaucoup plus concrète.