Street Fighter : un film est en préparation chez Legendary Entertainment

Les droits exclusifs des adaptations cinématographiques et télévisées de Street Fighter sont désormais dans les mains de Legendary Entertainment.

Legendary Entertainment est parvenu à conclure un accord avec l’éditeur japonais Capcom pour acquérir les droits exclusifs des adaptations cinématographiques et télévisées de Street Fighter. Le premier projet en cours de développement est un film. Cette annonce intervient trois mois avant la sortie de Street Fighter 6 qui sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam) à partir du 2 juin prochain.

Legendary Entertainment has secured an exclusive license to live-action film and TV rights for the iconic Capcom video game franchise 'Street Fighter' https://t.co/QEnS2E1qbZ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 4, 2023

Comme la plupart des jeux de combat, Street Fighter propose une intrigue relativement simple. Les épisodes tournent généralement autour d’un groupe de combattants hauts en couleur qui participent à un tournoi de combat mondial organisé par le syndicat du crime international Shadaloo. La liste des personnages jouables dans la franchise a dépassé la centaine au fil des ans, mais le leader incontesté est Ryu, le maître de l’Hadouken. Parmi les autres personnages de la licence, citons Ken, le meilleur ami de Ryu, son ennemi juré Akuma, l’agent chinois d’Interpol Chun-Li, le super-soldat britannique Cammy, le commandant de l’armée de l’air américaine Guile, un étrange homme-bête à la peau verte, Blanka, et le principal antagoniste, le chef de Shadaloo, M. Bison.

Le passé des adaptations de Street Fighter sur le grand écran

Le succès des jeux de Capcom a donné naissance à deux films en prise de vue réelle. Le premier, Street Fighter (1994), a reçu des critiques négatives mais a connu un succès commercial relatif et a développé un public au fil des ans, en particulier pour la performance merveilleusement maladroite de Raul Julia dans le rôle de M. Bison. Le second, The Legend of Chun-Li (2009), a reçu des critiques tout aussi négatives et a été un véritable flop au box-office. Trois films d’animation et deux séries animées basés sur la franchise ont également vu le jour.