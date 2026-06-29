Le spin-off de Big Bang Theory rappelle Young Sheldon, sans Sheldon

Le nouveau spin-off situé après The Big Bang Theory fait revenir des visages de Young Sheldon. Le plus étonnant, c’est que Sheldon n’en fait pas partie.

En bref Le nouveau spin-off avance après 2019

Penn et Teller reviennent depuis Young Sheldon

Aucun retour de Sheldon confirmé

Le vrai événement, ici, n’est pas juste un caméo. C’est le fait que The Big Bang Theory obtienne enfin une série située après sa fin de 2019. Là où Georgie et Mandy’s First Marriage, portée par Montana Jordan et Emily Osment, reste surtout attachée à l’héritage de Young Sheldon, ce nouveau projet regarde du côté de la série mère.

Enfin une série qui avance après 2019

Chuck Lorre et Bill Prady retrouvent la franchise avec Zak Penn, et ça change pas mal de choses. Les fans qui attendaient du contenu directement branché sur la sitcom de 2007 ont cette fois une suite claire, pas un détour par le préquel.

La série s’appelle Stuart Fails to Save the Universe, avec Kevin Sussman au centre dans le rôle de Stuart Bloom, le patron de comic shop de Pasadena. À ses côtés, on retrouvera aussi Denise, jouée par Lauren Lapkus, Bert Kibbler avec Brian Posehn, et Barry Kripke incarné par John Ross Bowie.

Le chaos multivers ouvre la porte aux retours

Le point de départ, lui, sent le grand n’importe quoi assumé, et c’est plutôt cohérent avec l’univers. La bande-annonce confirme que la destruction du Vari-state Quantum Entanglement Device, l’appareil créé par Sheldon, Leonard et Howard, déclenche une aventure dans des réalités multiples.

Résultat ? La série peut faire revenir beaucoup de monde sans trop se contorsionner. Quand un multivers entre en scène, les frontières entre la série d’origine, ses seconds rôles et même le préquel deviennent soudain très poreuses.

Le caméo venu de Young Sheldon n’est pas celui attendu

Le retour confirmé depuis Young Sheldon, ce n’est donc pas Sheldon. C’est Penn et Teller. Un court passage du dernier extrait de Stuart Fails to Save the Universe les montre dans une réalité post-apocalyptique, avec une pancarte devant leur tente indiquant qu’ils se produisent en échange de nourriture.

Le détail compte, parce que le duo avait déjà croisé la route du préquel. Dans le final de la saison 5 de Young Sheldon, Teller prêtait sa voix à Pus, pendant que Penn incarnait Acne. Et Penn a déjà un autre pied dans la franchise, puisqu’il jouait aussi Larry Fowler, le père d’Amy, dans The Big Bang Theory.

Et Sheldon dans tout ça ? Rien de confirmé

Évidemment, la question revient tout de suite. Est-ce que Iain Armitage ou Jim Parsons apparaîtront ? Sur le papier, la prémisse permettrait très bien de montrer l’un, l’autre, ou les deux en même temps.

Mais pour l’instant, rien de solide. Les deux versions de Sheldon ont été vues pour la dernière fois dans le final de Young Sheldon en 2024, tandis que Georgie et Mandy’s First Marriage les a laissées de côté sur ses deux saisons. Il existe bien un lien narratif via le Vari-state Quantum Entanglement Device, sauf qu’il peut aussi se limiter à ça. Si caméo il y a, ce sera peut-être pour une éventuelle saison 2. Et ça dit quelque chose de la franchise, qui essaie désormais d’exister sans son centre habituel.