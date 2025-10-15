Les véritables impressions de Chad Stahelski sur la participation de Keanu Reeves dans Ballerina

Le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski, s’est exprimé sur la participation de Keanu Reeves dans le film Ballerina, apportant son point de vue sur la présence de l’acteur phare de la franchise dans ce spin-off très attendu.

Un univers étendu à la chronologie souple

Dans la galaxie déjà complexe des films John Wick, le dernier-né, « Ballerina », s’offre un pas de côté audacieux. Réalisé par Len Wiseman, ce spin-off met en scène Ana de Armas dans le rôle d’Eve Maccro, une redoutable tueuse formée au sein d’une école de ballet bien plus dangereuse qu’il n’y paraît. À première vue, la connexion avec le tueur incarné par Keanu Reeves semblait se limiter à une brève apparition, en clin d’œil aux fans.

L’apparition de John Wick : une nécessité commerciale ?

Pourtant, alors que le scénario initial ne prévoyait qu’une présence furtive de John Wick, la donne a changé en cours de route. Selon le réalisateur historique de la saga, Chad Stahelski, l’introduction du célèbre assassin dans l’intrigue principale n’était pas une idée qu’il défendait ardemment : « That wasn’t in the original script. To be honest, I was kind of against it. ». Finalement, il concède que l’enjeu était surtout de donner à « Ballerina » un véritable élan commercial. Après l’immense succès de « John Wick: Chapter 4 », difficile pour un spin-off de s’imposer sans puiser dans la notoriété du personnage principal disparu à l’écran.

Pour faciliter l’intégration du héros tout en contournant les incohérences scénaristiques – notamment sa mort poétique lors du précédent opus –, l’équipe créative a opté pour une « ligne temporelle spéciale ». Une solution qui permet d’éviter toute confusion avec les films précédents et de traiter ce récit comme une sorte d’histoire parallèle, mi-canonique.

L’univers John Wick veut s’émanciper… mais pas tout à fait encore

Cette pirouette narrative pourrait bien devenir la norme : plusieurs autres projets issus de la franchise sont actuellement en préparation chez Lionsgate. Le prochain sur la liste ? Un film centré sur Caine, le tueur aveugle campé par Donnie Yen. Cette fois-ci, il est clairement annoncé que John Wick brillera par son absence. Le projet rendra hommage au cinéma kung-fu hongkongais, citant comme références directes des figures telles que Chow Yun-fat, John Woo et Wong Kar-wai.

Parmi les futurs développements attendus, on peut également citer :

Un prequel animé retraçant les origines de l’univers.

L’annonce surprenante d’un « John Wick: Chapter 5 », malgré le décès du héros.

La saga semble donc prête à explorer toutes les voies – et tous les paradoxes – pour prolonger sa légende. Entre continuité et réinvention, le monde impitoyable des assassins n’a pas fini de surprendre.