Tout savoir sur Ballerina, le spin-off de John Wick avec Ana de Armas

Ballerina suit Rooney, une ex-ballerine devenue tueuse à gages, qui cherche à venger le meurtre de sa famille. Elle utilise ses compétences en danse et en combat pour traquer impitoyablement les responsables, plongeant dans un monde sombre où chaque affrontement se transforme en une danse mortelle.

Tl;dr Ballerina est le premier spin-off de la franchise John Wick.

Le film est prévu pour le 6 juin 2025 avec Ana de Armas en rôle principal.

Ballerina s’intègre entre le troisième et le quatrième film de la franchise John Wick.

L’intrigue tourne autour de la vengeresse Rooney, assassin et danseuse.

Un nouveau chapitre dans l’univers de John Wick

Ballerina (ou John Wick Presents: Ballerina), premier spin-off de la franchise cinématographique John Wick, donne une nouvelle direction à cette saga d’action. Son intrigue, son casting et sa mise en scène promettent une expérience riche en adrénaline et en rebondissements. Le film, dont le personnage principal a été introduit pour la première fois en 2019 dans le troisième opus de John Wick, ouvre la voie à plus de chaos et d’exploration de cet univers cinématographique.

Un casting étoilé pour une histoire explosive

Dans le rôle principal de Rooney, nous retrouvons Ana de Armas, confirmée début 2022, qui remplace la danseuse Unity Phelan. Plusieurs personnages de John Wick seront également présents dans Ballerina, notamment Keanu Reeves, qui reprend son rôle de tueur à gages en costume noir, et Ian McShane, fidèle allié de John Wick. Ballerina accueille également des nouveaux venus tels que Gabriel Byrne, Norman Reedus et Catalina Sandino Moreno dans des rôles encore non divulgués.

Une sortie très attendue

Initialement prévu pour le 7 juin 2024, le film a vu sa sortie repoussée au 6 juin 2025, suite à l’ajout de nouvelles scènes. Malgré la fin du tournage principal en 2023, les fans devront patienter une année supplémentaire pour découvrir ce nouveau chapitre de l’univers John Wick.

Une intrigue palpitante

Ballerina promet une histoire simple mais efficace, centrée sur la danseuse et assassin Rooney. Cette dernière part en mission de vengeance pour éliminer ceux qui ont tué sa famille. Le film se déroule entre le troisième et le quatrième film de la série John Wick, apportant ainsi une nouvelle perspective au personnage de John Wick et à son univers.