Après Spider-Man, le reboot X-Men du MCU prend vraiment forme

L’arrivée de Jean Grey dans le MCU ne sert pas qu’au choc narratif. Elle dessine déjà l’âge, les thèmes et les menaces du futur film X-Men.

En bref Jean Grey lance vraiment la piste X-Men

Le MCU prépare déjà Weapon X

La famille choisie sera centrale

Le plus important après Spider-Man: Brand New Day, ce n’est pas seulement l’arrivée de Jean Grey. C’est que le reboot X-Men du MCU a déjà une forme, presque une méthode. Marvel ne balance pas un personnage culte pour faire applaudir la salle, il commence à installer un cadre narratif, technique et politique.

Jean Grey ne tease pas seulement un casting

Avec Sadie Sink, 24 ans, le signal est assez clair. Le futur noyau des X-Men devrait pencher vers de jeunes adultes, pas vers une équipe installée depuis dix ans. On peut imaginer un équilibre avec quelques figures plus expérimentées, comme Beast, Storm ou Emma Frost, mais le centre de gravité semble ailleurs.

Et ça compte. Parce qu’un groupe plus jeune, ce n’est pas juste une question de casting, c’est une promesse de récit. Le film peut enfin prendre au sérieux cette zone instable entre pouvoir, identité et passage à l’âge adulte, là où d’autres versions n’allaient pas toujours au bout.

Professor X, Magneto et le casse-tête du rajeunissement

Du coup, les rumeurs autour de Charles Xavier paraissent moins abstraites. Les noms qui circulent pour Professor X, comme Bill Skarsgård ou Drew Starkey, pointent vers un personnage autour de la mi-trentaine. Si Marvel Studios suit cette voie, Magneto devrait logiquement rester dans une tranche proche.

Mais là, ça se complique. Un Erik Lehnsherr plus jeune pose forcément la question de ses origines liées à la Seconde Guerre mondiale. D’autres noms, comme Patrick Wilson, Adam Driver ou Tom Pelphrey, laisseraient au contraire la porte ouverte à des versions plus mûres. Bref, le film a fixé une plage d’âge probable pour l’équipe, pas encore pour ses pères spirituels.

Damage Control devient une machine à fabriquer des armes

La vraie bascule est peut-être là. Le patron du Department of Damage Control, Bill Metzger, enlève des mutants et d’autres individus surpuissants pour expérimenter sur eux. Jean et sa sœur Sara en font directement les frais.

L’objectif semble limpide, mesurer comment fonctionnent certains dons pour pouvoir les reproduire ailleurs. En gros, le DODC ne se contente plus de surveiller, il cherche à industrialiser le pouvoir. Et là, on pense forcément à Weapon X, ce programme qui, dans les comics, a accouché de profils comme Wolverine, Sabertooth, Deadpool ou Laura Kinney.

La technologie anti-mutants est presque prête

Autre détail qui n’en est pas un, la montée en puissance des inhibiteurs. La techno née chez Bruce Banner pour contenir Hulk franchit un cap avec Peter Parker, qui met au point une puce capable de neutraliser n’importe quel pouvoir ou amélioration génétique.

Dans le feu de l’action, la puce n’est pas simple à appliquer. Mais vous voyez venir la suite. Une agence comme le DODC peut très bien reprendre cette base pour en faire des menottes ou des colliers, soit l’un des symboles les plus lourds de l’univers X-Men.

Le vrai sujet, c’est le futur des mutants

Quand un film montre déjà la torture de Jean et Sara, puis accélère aussi vite sur les dispositifs de contrôle, il prépare plus qu’un simple affrontement héros-vilains. Il prépare un futur sombre. Les timelines cauchemardesques liées aux X-Men, avec Cable, Bishop ou la menace d’Apocalypse, paraissent soudain beaucoup moins théoriques.

Et en même temps, la fin trace l’autre axe. Jean Grey part vers le nord de l’État de New York, clairement en direction de Westchester et de l’école de Charles Xavier. Après la violence, la communauté. C’est sans doute le choix le plus intéressant de ce lancement, faire des X-Men non pas une simple équipe, mais un endroit où l’on réapprend à vivre. À moyen terme, c’est ce ton-là qui peut vraiment distinguer le prochain film du reste du MCU.