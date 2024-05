House of the Dragon : Daemon Targaryen va bouleverser le cours de la guerre dans la saison 2

Dans la deuxième saison de la série télévisée House of the Dragon, le personnage Daemon Targaryen incarné par Matt Smith se profile comme un élément perturbateur.

Tl;dr La saison 2 de House of the Dragon montrera deux erreurs majeures de Daemon Targaryen.

Le trailer suggère que l’événement Blood & Cheese aura lieu dès le début.

L’attaque sous-estimée à Rook’s Rest entraîne des pertes importantes pour Rhaenyra Targaryen.

Les erreurs de Daemon Targaryen pourraient entraîner des pertes de soutien pour Rhaenyra Targaryen.

Qu’attendre de la saison 2 de House of the Dragon ?

La deuxième saison de la série à succès House of the Dragon s’annonce riche en rebondissements. Le trailer dévoilé par HBO suggère que deux erreurs majeures de Daemon Targaryen pourraient changer le cours de la guerre pour le trône de fer.

Blood & Cheese : une vengeance qui tourne mal

Dans l’un des moments les plus dévastateurs de la série télévisée, nous verrons l’événement Blood & Cheese. Daemon Targaryen engage deux assassins pour venger la mort de Lucerys Velaryon en tuant l’un des bébés d’Aegon, une décision qui, selon le trailer, pourrait avoir lieu dès le premier épisode. Cette décision change radicalement le cours de la guerre et pousse Aegon à la soif de vengeance.

La sous-estimation de l’attaque à Rook’s Rest

Un autre moment clé de la saison à venir est l’attaque à Rook’s Rest. Daemon Targaryen semble sous-estimer l’attaque, ce qui conduit à la mort de Rhaenys, un moment incroyablement coûteux pour Rhaenyra Targaryen.

Les conséquences des erreurs de Daemon Targaryen

Les erreurs de Daemon Targaryen pourraient avoir des conséquences désastreuses pour Rhaenyra Targaryen. L’événement Blood & Cheese pourrait lui faire perdre le soutien du peuple, qui admire la reine Helaena. De plus, la mort de Rhaenys pourrait non seulement priver Rhaenyra Targaryen d’un de ses plus puissants dragonniers, mais aussi rompre son alliance avec la Maison Velaryon.