House of the Dragon altère la seule fin heureuse d’un personnage Targaryen

En modifiant les interactions et les rivalités de Baela Targaryen avec d'autres personnages dans House of the Dragon, la série crée de nouvelles dynamiques qui ne sont pas présentes dans le livre Fire & Blood, influençant ainsi l'évolution de l'intrigue.

Tl;dr Baela Targaryen refuse de devenir l’héritière de Driftmark.

Elle préfère son rôle de dragonnière à celui de dirigeante.

Baela Targaryen finit par épouser Alyn Velaryon, le Seigneur des Marées.

La série télévisée House of the Dragon présente un dénouement tragique pour Baela Targaryen.

Le destin tragique de Baela Targaryen

Alors que l’issue de la guerre dans House of the Dragon laisse espérer un avenir prospère pour Baela Targaryen, une conversation cruciale dans l’épisode 5 de la saison 2 vient bouleverser ces perspectives. En effet, Baela Targaryen refuse la proposition de Corlys Velaryon de devenir son héritière à Driftmark, laissant entrevoir une suite décevante pour son personnage dans le livre Fire & Blood de George R.R. Martin.

Le choix de Baela Targaryen

Le refus de Baela n’est pas le résultat d’un mépris pour l’héritage de son grand-père ou une répudiation de sa lignée Velaryon. Au contraire, elle décline l’offre de Corlys car elle se sent plus en phase avec son rôle de dragonnière, fidèle à l’héritage Targaryen. Comme elle le proclame dans l’épisode 5 : « Je suis de sang et de feu. Driftmark doit revenir à la mer et au sel« .

Un futur sombre pour Baela Targaryen

Malheureusement, le livre Fire & Blood révèle que malgré ses désirs, Baela Targaryen finit par passer sa vie à Driftmark, et pire encore, en tant qu’épouse du Seigneur des Marées plutôt qu’en tant que Dame des Marées. Suite à la mort de son fiancé, le Prince Jacaerys Velaryon, lors de la Bataille de la Gueule, Baela est retenue captive par le Roi Aegon II Targaryen à Dragonstone.