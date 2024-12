À quoi s’attendre avec la saison 3 de House of the Dragon ?

La guerre civile des Targaryens s'intensifie dans une troisième saison pleine de promesses et de mystères pour la série télévisée House of the Dragon.

Une intrigue prometteuse et des batailles spectaculaires

La troisième saison de House of the Dragon devrait s’ouvrir sur l’un des événements majeurs de Fire & Blood, le roman de George R.R. Martin : la bataille du Gullet. Selon le showrunner Ryan Condal, cette séquence sera un des moments les plus ambitieux de la série à ce jour, nécessitant des moyens colossaux. Cette bataille, qui suit les tensions politiques et militaires développées dans la saison précédente, promet d’être spectaculaire. Toutefois, George R.R. Martin a exprimé des réserves sur certaines décisions scénaristiques, notamment l’exclusion de certains personnages clés. Cette divergence pourrait influencer la manière dont les fans perçoivent cette adaptation.

Un casting en grande partie reconduit

Bien que la liste officielle des acteurs pour la saison 3 de House of the Dragon n’ait pas encore été dévoilée, les principaux interprètes devraient revenir : Olivia Cooke (Alicent), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Matt Smith (Daemon), et d’autres visages familiers. Cependant, la mort de Rhaenys (Eve Best) en saison 2 signifie que son personnage ne jouera pas un rôle majeur, ce qui attristera les fans. Les nouveaux venus et potentiels ajouts au casting restent encore un mystère, mais ils pourraient enrichir encore davantage l’intrigue de cette guerre civile.

Une sortie encore incertaine

La date de diffusion de la saison 3 de House of the Dragon n’a pas encore été annoncée. La saison 1 a été diffusée en août 2022, tandis que la saison 2 est arrivée en juin 2024. La production de la nouvelle saison a débuté à l’automne 2024, avec un tournage prévu pour début 2025. Si ce calendrier se maintient, la saison 3 pourrait voir le jour dans la seconde moitié de 2025. En attendant, les fans devront patienter pour obtenir plus de détails officiels sur le planning.

Combien d’épisodes pour cette nouvelle saison ?

La structure de la série télévisée House of the Dragon semble évoluer avec chaque saison. La première comptait dix épisodes, tandis que la seconde en avait seulement huit. Selon Ryan Condal, il est probable que la troisième saison de la préquelle de Game of Thrones conserve ce rythme de huit épisodes. Cela permettrait de maintenir un équilibre entre le développement dramatique et les scènes d’action grandioses. Cependant, HBO n’a pas encore confirmé le nombre d’épisodes, laissant planer une certaine incertitude sur l’ampleur de cette prochaine étape de l’histoire.