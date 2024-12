Ce que l’univers Game of Thrones réserve avant la saison 3 de House of the Dragon

Avant le retour de la série télévisée House of the Dragon, de nouveaux projets vont enrichir l’univers Game of Thrones pour combler l'attente des fans.

Un film Game of Thrones est en développement, bien que les détails restent flous.

D’autres séries préquelles, comme Aegon’s Conquest et 10,000 Ships, exploreront des chapitres inédits de l’histoire de Westeros.

Des aventures inédites à Westeros

Un nouveau projet de série, prévu pour 2025, explorera un chapitre peu connu de l’histoire de Westeros. Adapté de la saga Tales of Dunk and Egg, l’intrigue se situe 90 ans avant Game of Thrones, après les événements de House of the Dragon. Suivant Ser Duncan le Haut, un chevalier sans prétention, et son jeune squire Egg, cette série mettra en lumière une époque plus légère et pleine d’aventures. George R. R. Martin, impliqué en tant que producteur exécutif, a exprimé son enthousiasme pour ce projet, soulignant sa fidélité à son œuvre. Avec moins d’épisodes et un ton plus détendu, cette série offrira aux fans une vision différente de Westeros.

Game of Thrones bientôt sur grand écran

Un film Game of Thrones est en préparation, bien que les détails restent flous. Annoncé lors de ces dernières semaines, ce long-métrage est encore au stade de développement chez Warner Bros. Pictures. Les rumeurs sur le film circulent depuis longtemps, les créateurs de la série ayant déjà envisagé une trilogie pour clore l’histoire de Game of Thrones. Les spéculations vont bon train, mais la direction du projet reste à confirmer, sans que l’on connaisse encore le réalisateur ou le scénariste. Une récente rencontre entre George R. R. Martin et Maisie Williams (Arya Stark) a suscité de nombreuses interrogations et ravivé l’intérêt des fans pour ce projet très attendu.

Une plongée dans la conquête des Targaryens

Un projet en développement retracera l’histoire de la conquête de Westeros par Aegon Targaryen et ses sœurs/épouses Rhaenys et Visenya. Ce prequel, qui précède les événements de House of the Dragon, explorera la naissance de l’Empire Targaryen et l’unification des royaumes sous leur règne. Créé par Mattson Tomlin, scénariste de The Batman, ce projet s’inspire de figures historiques telles que Napoléon et Alexandre le Grand. Bien que l’on ne connaisse pas encore de date de sortie, les fans attendent avec impatience cette série qui promet d’élargir l’histoire des Targaryens, l’une des familles les plus emblématiques de l’univers de Game of Thrones.

Le destin de Nymeria et la naissance de Dorne

Ten Thousand Ships (ou 10,000 Ships) est un projet préquel qui se déroule plus de 1 000 ans avant les événements de Game of Thrones. Il racontera l’histoire de Nymeria, la princesse guerrière qui fonda le royaume de Dorne. Après avoir traversé les mers avec son armée, elle ordonnera de brûler les navires pour sceller son destin et celui de son peuple. Ce projet explore l’histoire fascinante des origines de la maison Martell et la naissance d’un des royaumes les plus mystérieux de Westeros. Bien qu’aucune date de lancement n’ait été confirmée, ce projet promet de plonger les fans dans un passé lointain et captivant.