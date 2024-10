HBO abandonne le développement du spin-off de Game of Thrones sur Jon Snow

HBO annule le développement de la série dérivée de Game Of Thrones centrée sur Jon Snow.

Tl;dr Le spin-off de Jon Snow de Game of Thrones n’est plus en développement actif chez HBO.

Kit Harington confirme que la série dérivée de Jon Snow n’est plus en développement.

De nombreux autres spin-offs de Game of Thrones sont en cours de développement.

Le spin-off de Jon Snow mis en veilleuse

Le projet de spin-off de Game of Thrones centré sur le personnage de Jon Snow, interprété par Kit Harington, n’est plus en cours de développement actif chez HBO. Bien que la série principale se soit terminée en 2019, la franchise fantastique continue avec plusieurs séries préquelles basées sur les œuvres de George R.R. Martin, dont House of the Dragon et le prochain A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Cependant, les années ont révélé que le spin-off de Jon Snow a été mis en veilleuse pour une durée indéterminée. La principale raison de cette décision pour HBO semble être un manque d’histoire à suivre pour la suite de Game of Thrones.

Les déclarations de Kit Harington

Durant une interview exclusive avec Screen Rant, Harington a confirmé que le spin-off de Jon Snow n’est plus en développement. L’acteur a déclaré que le projet était auparavant à l’état de développement, mais que « actuellement, ce n’est pas le cas » et que « il est hors de question » car ils « n’ont pas trouvé la bonne histoire à raconter. »

Les autres spin-offs de Game of Thrones

Lorsque Game of Thrones s’est terminée, le spin-off de Jon Snow semblait être le choix le plus logique pour une suite. Cependant, depuis, House of the Dragon a prouvé que des spin-offs dans le monde de Westeros qui ne mettent en scène aucun personnage de GoT peuvent toujours être un grand succès. Ainsi, bien que certains soient déçus que le spectacle solo de Jon Snow n’ait pas lieu, il y a encore beaucoup à attendre de la franchise dans son ensemble, y compris d’autres saisons du succès préquelle House of the Dragon.