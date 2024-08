Premières images du nouveau spin-off de « Game of Thrones » dans le teaser de « A Knight of the Seven Kingdoms »

Premières images du spin-off de "Game of Thrones", "A Knight of the Seven Kingdoms".

Tl;dr Premières images du spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms.

La série est adaptée des nouvelles préquelles de George R.R. Martin.

Diffusion prévue en 2025 avec plusieurs saisons en développement.

Plusieurs autres spin-offs de Game of Thrones sont également en préparation.

Un nouvel héritage de Game of Thrones

Les fans de Game of Thrones peuvent se réjouir, la première bande-annonce du spin-off de la série, A Knight of the Seven Kingdoms, a été dévoilée. Cette nouvelle série, inspirée des nouvelles préquelles Tales of Dunk and Egg de George R.R. Martin, met en scène le chevalier Dunk et son écuyer Egg, qui deviendront des figures clés de Westeros.

Un aperçu alléchant

La bande-annonce dévoile des images de Dunk, interprété par Peter Claffey, en armure, maniant l’épée et donnant un coup de poing à un individu, ainsi que du jeune Egg, joué par Dexter Sol Ansell, assis près d’un feu. La diffusion de cette série très attendue est prévue pour 2025.

Une franchise en pleine expansion

Malgré la fin controversée de Game of Thrones il y a cinq ans, la franchise n’a jamais été aussi forte. Avec House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms et plusieurs autres spin-offs en développement, les fans peuvent s’attendre à une nouvelle dose d’histoires passionnantes dans les années à venir. En effet, House of the Dragon devrait se terminer après quatre saisons, tandis que A Knight of the Seven Kingdoms pourrait en avoir plus d’une, compte tenu du nombre de nouvelles Dunk and Egg.

Une tonalité différente

George R.R. Martin a indiqué que A Knight of the Seven Kingdoms sera plus courte que House of the Dragon et aura un ton différent. De plus, de nombreux autres spin-offs de Game of Thrones sont en cours de développement, promettant un avenir radieux pour la franchise.