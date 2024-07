Les véritables châteaux et monuments utilisés dans la série Game of Thrones

Pour garantir une authenticité saisissante dans les décors de Game of Thrones, HBO a utilisé de véritables châteaux et monuments historiques, tels que le château de Doune en Écosse et la forteresse de Lovrijenac en Croatie, apportant une profondeur et une réalité visuelle à la série.

Tl;dr Game of Thrones a utilisé des lieux réels pour représenter Westeros.

Des lieux tels que l’Espagne, l’Irlande du Nord, l’Islande et le Maroc ont été utilisés.

Dix châteaux et lieux emblématiques ont été utilisés dans la série.

Ces lieux ont une histoire tout aussi intéressante que leurs homologues fictifs.

Des lieux réels pour un monde fantastique

Il est incontestable que la série télévisée à succès Game of Thrones a transformé le paysage de la télévision contemporaine. Mais ce qui a rendu la série si visuellement impressionnante et authentique, c’est son utilisation de lieux réels pour représenter le monde fantastique de Westeros. Des paysages de l’Irlande du Nord aux glaciers de l’Islande, en passant par les châteaux d’Espagne et les cités fortifiées du Maroc, la production de Game of Thrones a fait voyager les téléspectateurs aux quatre coins du monde.

Le château de Zafra, Espagne : La Tour de la Joie

Parmi les nombreux lieux utilisés, le château de Zafra en Espagne a servi de décor à la Tour de la Joie, lieu de naissance de Jon Snow. Ce château du 12e siècle, situé dans la région de Guadalajara, a été conçu pour repousser les attaques des Maures. Malgré les siècles, il demeure un élément important de l’histoire militaire espagnole.

Shane’s Castle, Irlande du Nord : Winterfell, Dragonstone et autres

En Irlande du Nord, c’est le château de Shane qui a été utilisé pour représenter les régions plus septentrionales de Westeros, notamment Winterfell et Dragonstone. Ce château en ruines a servi de décor à l’un des moments les plus sombres de la série, lorsque le Grand Moineau radicalisé a forcé des aveux de culpabilité de ses prisonniers, y compris Cersei Lannister.

La montagne Kirkjufell, Islande : Montagne de la Flèche

Au-delà des châteaux et des palais, la série a également utilisé des paysages naturels pour représenter l’univers de Game of Thrones. C’est le cas de la montagne Kirkjufell en Islande, qui est devenue la Montagne de la Flèche dans la série. Cette montagne emblématique, qui domine l’horizon avec ses 1500 pieds d’altitude, est l’un des lieux les plus visités d’Islande.