Hunter’s Run : le roman de George R.R. Martin va être adapté en film

Exile Content Studio a fait l'acquisition des droits cinématographiques de Hunter's Run, une oeuvre littéraire qui n'est pas liée à Game of Thrones et que George R.R. Martin a co-écrit en 2007 avec Daniel Abraham et Gardner Dozois.

Basé sur le roman de science-fiction co-écrit par George R.R. Martin, Gardner Dozois et Daniel Abraham, le film Hunter’s Run sera réalisé par Mark Raso sur un scénario co-écrit avec son frère Joseph. L’histoire suit Ramon Espejo qui gagne sa vie comme ouvrier sur une planète lointaine où il trouve que ses conditions de vie ne sont pas meilleures que celles qu’il a laissées sur la planète Terre. Il s’échappe mais se retrouve en fuite pour le meurtre d’un diplomate interplanétaire. Au cours de ses pérégrinations, il rencontrera une race extraterrestre très sophistiquée qui, comme lui, tente de rester cachée. “La survie est son seul objectif, mais pour y parvenir, il doit trouver un moyen d’échapper à ces extraterrestres mortels, à la police et à ses propres démons“, explique le synopsis.

#ExileContent acquires the film rights to @GRRMspeaking's "Hunter's Run." 📖✨

The thrilling sci-fi tale, is the only of Martin's novels to feature a #Latino as the primary protagonist 🙌@Variety @adelafuente1https://t.co/0F1Ukd9Xxt — Exile Content Studio (@ExileContent) January 18, 2023

George R.R. Martin a déclaré :

Je suis si heureux qu’après presque seize ans, Hunter’s Run se voit adapter au cinéma. Je déborde d’excitation à l’idée que le riche univers de science-fiction que j’ai aidé à créer avec mes chers amis Gardner Dozois et Daniel Abraham puisse exister au-delà des pages de notre livre.

George R.R. Martin va superviser le développement de Hunter’s Run

Ce roman de science-fiction est le seul ouvrage de George R.R. Martin à comporter un personnage latino, ce qui en fait un choix naturel pour Exile Content Studio, qui a produit de nombreux contenus en espagnol et en anglais. A noter que l’auteur américain sera impliqué dans la création du film Hunter’s Run.

Le réalisateur Mark Raso a ajouté :