Le spin-off de Game of Thrones sur une période violente de Westeros avance avec le scénariste de Batman 2

HBO progresse dans le développement d'un de ses nombreux spin-offs de Game of Thrones en recrutant un scénariste pour son émission sur la Conquête d'Aegon. Qu'attendons-nous de cette nouvelle production ?

Tl;dr HBO développe un autre spin-off de Game of Thrones.

Le co-scénariste de The Batman Part II, Mattson Tomlin, rejoint l’équipe.

L’intrigue se déroule 100 ans avant House of the Dragon.

Le spin-off se concentrera sur la conquête d’Aegon Targaryen.

Un nouveau spin-off de Game of Thrones en développement

La chaîne HBO poursuit son expansion dans l’univers de Game of Thrones avec le développement d’un nouveau projet de spin-off, Aegon’s Conquest. Déjà auteur de la série à succès basée sur les livres de George R.R. Martin, HBO cherche à explorer davantage ce monde fantastique sur le petit écran.

Mattson Tomlin rejoint l’équipe

Selon The Hollywood Reporter, Mattson Tomlin, co-scénariste du prochain film DC The Batman Part II, a rejoint l’équipe du spin-off. Des sources proches du projet suggèrent que cette nouvelle série adopte une approche “back to basics” de l’univers fantastique créé par Martin.

Où se situe Aegon’s Conquest dans la chronologie de Game of Thrones ?

Cette nouvelle préquelle se concentrera sur la conquête d’Aegon Targaryen, qui a vu les royaumes de Westeros unis sous sa bannière. Elle devrait poursuivre la tendance à faire remonter les téléspectateurs plus loin dans le temps. En effet, la conquête Targaryen originale a eu lieu environ 100 ans avant House of the Dragon, offrant un aperçu de la véritable puissance de la maison Targaryen avant son inévitable déclin.

Un aperçu de l’histoire de Westeros

Avec l’aide de ses sœurs-épouses, Rhaenys et Visenya, et un trio de dragons, Aegon le Premier a pu écraser ses rivaux dans une campagne brutale qui a vu la destruction de plusieurs maisons nobles rebelles. Laisser une marque indélébile sur l’histoire de Westeros, Aegon’s Conquest est parfaitement positionné pour offrir un des aperçus les plus brutaux et violents d’un monde fantastique déjà connu pour sa cruauté.