HBO annonce une longue attente pour la saison 3 de House of the Dragon

HBO confirme que les fans devront faire preuve de patience avant de découvrir la saison 3 de House of the Dragon, laissant ainsi anticiper un délai d'attente plus long que prévu.

Tl;dr La saison 3 de House of the Dragon est retardée.

Une nouvelle série, A Knight of the Seven Kingdoms, est prévue pour 2025.

La saison 4 de House of the Dragon pourrait arriver en 2028.

Le report de House of the Dragon

Les amateurs de Game of Thrones et de House of the Dragon sont habitués à l’attente. HBO, en préparant les premières de l’année prochaine, a dévoilé un aperçu de ce qui nous attend dans la bande-annonce « Coming To Max in 2025 ». Cependant, House of the Dragon ne fait pas partie du lot. JB Perrette, PDG et Président du Streaming mondial chez Warner Bros. Discovery, a confirmé lors du Sommet TMT de Wells Fargo que la saison 3 est malheureusement encore repoussée.

Une nouvelle série en perspective

Malgré ce retard, l’univers de George R. R. Martin sera prochainement exploré différemment sur HBO. En effet, la nouvelle série A Knight of the Seven Kingdoms est prévue pour l’été 2025. Néanmoins, cette annonce contredit légèrement les propos tenus plus tôt cette année par Casey Bloys, PDG de HBO, qui avait évoqué une sortie au quatrième trimestre 2025.

Des attentes et des critiques

Le suspense laissé à la fin de la saison 2 de House of the Dragon est encore dans tous les esprits. Les fans pourraient être déçus en apprenant que le casting n’a pas encore reçu les scripts des nouveaux épisodes. Depuis la première de la saison 2, George R.R. Martin a publiquement critiqué certains détails et les choix de l’adaptation de son livre en production.

La patience est une vertu

En se basant sur la fin de la saison 2, il est clair que la nouvelle saison de House of the Dragon apportera plus d’action que les fans attendent. L’hiver revient, tout comme le test de patience pour tous les fans. Les saisons 1 et 2 de House of the Dragon sont disponibles en streaming sur Max. La série a déjà été confirmée pour se terminer avec la saison 4, qui pourrait ne pas arriver avant 2028 si le calendrier de HBO est respecté.