George R.R. Martin donne une réponse énigmatique au sujet du retard de Winds of Winter

George R.R. Martin répond aux interrogations concernant les retards de la sortie de Winds of Winter avec une déclaration mystérieuse et énigmatique.

Tl;dr George R. R. Martin pourrait ne pas terminer la saga Game of Thrones.

Il se concentre actuellement sur d’autres projets, dont le spin-off de la série.

Les fans sont résignés et doutent de la sortie du sixième livre.

Le trône en suspens : l’achèvement de la saga Game of Thrones en question

Le célèbre écrivain George R. R. Martin pourrait ne pas parvenir à terminer la saga mondialement connue – Game of Thrones. Cette déclaration n’est pas explicite mais suggérée par l’auteur lui-même lors d’une récente entrevue avec The Hollywood Reporter.

Un écrivain débordé par ses engagements

George R. R. Martin a admis être en retard de plusieurs années sur l’écriture du sixième livre. Il a même évoqué le fait que ses lecteurs se sont résignés à l’idée qu’il pourrait passer de vie à trépas avant de l’achever. En 2023, il avait reconnu n’avoir terminé que 1 100 pages et a exprimé sa surprise face au temps qu’il lui a fallu pour avancer. Malgré tout, il a souligné que The Winds of Winter reste sa priorité principale.

Une fin incertaine

L’auteur avait précédemment révélé qu’une fois le livre terminé, une grande annonce serait faite. À plusieurs reprises, il a exprimé sa frustration face à la pression des fans, leur demandant même d’arrêter de s’inquiéter de l’avancement du livre. Aujourd’hui, il semble gérer la situation avec plus de sérénité, peut-être parce qu’il s’est résigné à l’idée que l’histoire pourrait ne pas avoir de fin véritable. Il convient de souligner que The Winds of Winter ne serait pas le dernier chapitre, et que la saga ne se terminerait qu’avec un livre ultérieur intitulé A Dream of Spring.

Des promesses non tenues

Martin avait auparavant annoncé qu’il ne travaillerait sur rien d’autre avant d’avoir terminé le sixième livre de la saga Game of Thrones. Pourtant, pendant ce temps, Fire & Blood a été publié et a même inspiré un spin-off télévisé. En tout état de cause, il a admis qu’il ne prévoyait pas de prendre sa retraite de sitôt, ce qui laisse un peu d’espoir – s’il en reste dans la communauté des fans.

Il travaille actuellement sur certaines œuvres de son défunt ami Howard Waldrop, un écrivain dont il a financé les adaptations. Il semble que l’implication de Martin dans le monde audiovisuel ait contribué à retarder son propre travail d’écriture, car il a été impliqué dans la production de Game of Thrones et House of the Dragon. Il reconnaît que ses progrès n’ont pas été aussi rapides qu’il l’espérait. Il est à noter que A Knight of the Seven Kingdoms, le nouveau spin-off de l’univers, devrait sortir en 2025, avec Martin en tant que producteur exécutif.

En ce qui concerne l’auteur, les fans ont depuis longtemps appris à prendre beaucoup de ce qu’il dit avec des pincettes, surtout qu’il promet la sortie de Winds of Winter depuis plus d’une décennie maintenant. Si même l’auteur n’est pas sûr de l’avenir, comment peut-on retrouver espoir ? Une chose est sûre : les fans de Game of Thrones sont désormais habitués à cette situation, compte tenu des longs retards de production de la série également. Il n’y a pas grand-chose à faire.