HBO dévoile les principaux dragons Targaryen dans la préquelle House of the Dragon

Focus sur les dragons Targaryen avant la deuxième saison de House of the Dragon, une préquelle de Game of Thrones.

Tl;dr La série House of the Dragon se base sur l’histoire des Targaryen.

Un récapitulatif vidéo présente chaque dragon majeur sauf Sunfyre.

Sunfyre le Doré, monture d’Aegon II, est très attendu.

Le dragon est peu présent dans la saison 1, mais pourrait jouer un rôle crucial dans la saison 2.

L’énigme de Sunfyre dans House of the Dragon

Basée sur l’œuvre Fire & Blood de George R. R. Martin, la série télévisée House of the Dragon offre un retour historique sur la dynastie des Targaryen, précurseur des événements de A Game of Thrones. La guerre civile Targaryen, également connue sous le nom de Danse des Dragons, est au cœur de l’intrigue, avec la rivalité entre Rhaenyra Targaryen et Aegon II pour le trône de fer.

Un dragon absent de la revue

Dans une vidéo récente, la série House of the Dragon passe en revue chaque dragon Targaryen majeur et leur cavalier, à l’exception notable de Sunfyre, la monture d’Aegon II. Le manque de présence à l’écran de Sunfyre dans la première saison de House of the Dragon a suscité de nombreuses questions.

Sunfyre le Doré, une apparition attendue

Sunfyre, aussi appelé Sunfyre le Doré, est un dragon jeune, remarquable par ses écailles dorées. Dans Fire & Blood, l’archimestre Gyldayn décrit le dragon comme le plus beau de l’histoire. L’anticipation autour de l’apparition de Sunfyre dans la saison 2 est palpable et sa présentation promet d’être chaleureusement accueillie.

Un rôle crucial à venir pour Sunfyre ?

Le fait que la présence de Sunfyre soit rarement montrée dans la saison 1 suggère qu’elle est retenue pour le moment, peut-être pour révéler que le dragon jouera un rôle vital dans la Danse des Dragons, en particulier lors de la bataille de Rook’s Rest et plus tard, dans un moment brutal et décisif, dans la guerre civile.