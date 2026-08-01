Heat 2 avance enfin, avec un pari XXL qui dépasse le simple sequel

Le film de Michael Mann précise enfin son plan de vol: tournage en novembre, budget massif et même l’idée d’un troisième volet déjà sur la table.

En bref Tournage de Heat 2 prévu en novembre

Budget toujours au-dessus de 138 millions d’euros

Un troisième film est déjà envisagé

Le plus frappant, dans Heat 2, ce n’est même plus son casting. C’est son échelle. Le projet de Michael Mann avance avec un budget toujours situé dans la zone des très gros films, à plus de 138 millions d’euros (150 millions de dollars), et il viserait désormais un début de tournage en novembre, en Californie.

On est loin du simple retour nostalgique. Le scénario, écrit par Michael Mann, aurait d’abord atteint 190 pages avant d’être resserré pour rentrer dans ce qu’un studio pouvait accepter. Et ce détail dit pas mal de choses sur l’objet: un film de crime pensé trop grand pour les standards habituels, qui a longtemps peiné à trouver sa place malgré l’aura du premier Heat. À différents moments, son budget aurait même navigué entre environ 138 et 202 millions d’euros (150 à 220 millions de dollars). C’est énorme pour un polar, même culte.

Un film noir à prix blockbuster

Le projet a finalement trouvé un point d’ancrage chez Amazon-MGM. C’est là que ça devient intéressant: un studio accepte de financer un film adulte, dense, très ambitieux, alors que ce type de production finit souvent raboté jusqu’à perdre son identité.

Bref, Michael Mann n’a pas abandonné l’idée d’un polar ample, presque tentaculaire. Et les discussions iraient déjà au-delà de ce deuxième film, avec un Heat 3 évoqué en coulisses pour transformer l’ensemble en trilogie.

Un casting qui rejoue les figures du film culte

Côté casting, les lignes se précisent. Leonardo DiCaprio doit incarner Chris Shiherlis, le personnage joué à l’époque par Val Kilmer. Christian Bale, lui, reprend Vincent Hanna, rôle autrefois porté par Al Pacino.

Et ce n’est pas tout. Stephen Graham serait en discussions pour interpréter une version plus jeune de Neil McCauley, le criminel incarné dans le film original par Robert De Niro. Pour Otis Wardell, patron criminel psychopathe et antagoniste annoncé, le nom d’Adam Driver circule depuis un moment. Des actrices auraient aussi auditionné pour Sharlene, l’épouse et confidente de Chris Shiherlis, jouée autrefois par Ashley Judd.

Préquelle, suite, et peut-être trilogie

Le cœur du projet, quand même, reste sa structure. Michael Mann et la romancière Meg Gardiner ont publié en 2022 un roman Heat 2 qui fonctionne à la fois comme préquelle et comme suite. Le film reprend cette logique.

Dans la partie contemporaine, on suit Vincent Hanna et Chris Shiherlis après les événements du premier long-métrage, avec en toile de fond la mort de Neil McCauley. Les retours en arrière, eux, remontent aux années 1980 et détaillent à la fois les braquages de l’équipe de McCauley et la manière dont Hanna traquait déjà de grandes organisations criminelles. Le récit doit voyager à l’international et couvrir une période allant des années 1980 jusqu’au présent.

Ce que vise Amazon-MGM ici est assez clair: pas juste prolonger un classique, mais tenter de transformer un polar de 1995 en saga. Si le tournage démarre bien en novembre, on saura vite si ce pari-là tient vraiment debout.