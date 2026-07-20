James Bond 26 perd un favori, le profil du futur 007 se précise

Harris Dickinson ne sera finalement pas le prochain James Bond. Ce retrait éclaire surtout ce que cherchent vraiment Amazon MGM Studios et Denis Villeneuve.

En bref Harris Dickinson quitte la course à Bond 26

Amazon MGM Studios viserait un acteur très jeune

Le reboot semble pensé sur plusieurs films

Harris Dickinson ne sera a priori pas le prochain James Bond, et ce désistement en dit long. Plus long, même, que des semaines de rumeurs. Si l’information se confirme, Amazon MGM Studios et Denis Villeneuve ne cherchent pas seulement un nom bankable. Ils cherchent un profil.

Un candidat bien placé se retire

Sur le podcast The Hot Mic, l’insider Jeff Sneider a expliqué que Harris Dickinson avait lui-même contacté les producteurs David Heyman et Amy Pascal pour sortir de la course. Motif avancé, une trop grosse fatigue face à un nouvel engagement massif, après avoir signé pour incarner John Lennon dans le projet de quatre biopics sur les Beatles porté par Sam Mendes.

Ce n’est pas un figurant des rumeurs qui s’éclipse. Toujours selon Jeff Sneider, Harris Dickinson figurait très haut dans la short list, carrément dans le top 4. Et alors que des auditions de rappel seraient prévues en août pour Bond 26, on comprend mieux où regarde vraiment le studio.

Le Bond voulu par Amazon est plus jeune que prévu

Depuis la fin de l’ère Daniel Craig dans No Time to Die, une idée revient, un acteur neuf, fin vingtaine ou début trentaine, capable de tenir plusieurs films. Pas un Bond de transition. Un Bond à construire sur la durée.

Forcément, ça referme la porte à des noms comme Henry Cavill ou Idris Elba. Le parallèle est parlant, Daniel Craig avait 38 ans à la sortie de Casino Royale. Cette fois, le curseur descend encore. Et Harris Dickinson, 30 ans, collait presque parfaitement à ce cahier des charges.

Pourquoi un visage encore peu chargé fait sens

C’est là que le cas Harris Dickinson devient intéressant. On l’a vu dans Triangle of Sadness, The King’s Man ou Babygirl, donc ce n’est pas un inconnu. Mais il n’a pas encore cette image écrasante qui arrive avant le personnage. Pour un reboot, c’est précieux.

À l’inverse, des pistes évoquées plus tôt comme Tom Holland ou Jacob Elordi posent un autre problème. Pas un problème de talent, clairement pas. Plutôt une question de bagage pour le public. Avec Tom Holland, beaucoup verraient encore Spider-Man avant de voir James Bond. Or 007 fonctionne mieux quand l’acteur peut presque se fondre dans le rôle, puis grandir avec lui, comme l’avait fait Daniel Craig.

Ce que ce choix raconte déjà du prochain film

Choisir un Bond jeune, ce n’est pas qu’une affaire de marketing. C’est aussi une indication sur le récit que pourrait vouloir Denis Villeneuve. On peut imaginer une mission des débuts, un espion encore en train de se former, sans forcément refaire une origin story complète.

Et il y a une logique très simple derrière tout ça. James Bond reste un rôle physiquement exigeant. Miser sur un acteur plus jeune permet de tenir l’action aujourd’hui, puis de laisser le personnage se durcir film après film. En gros, le retrait de Harris Dickinson enlève un nom, mais il affine surtout la silhouette du prochain 007. Et c’est sans doute ça, la vraie info.