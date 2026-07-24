Tom Cruise relance Days of Thunder, 36 ans après, priorité Paramount

En bref Days of Thunder aura bien une suite

Tom Cruise reprend Cole Trickle

Paramount en fait une priorité

Trente-six ans plus tard, Days of Thunder repart. Le film de course avec Tom Cruise va avoir une suite, et ce n’est pas un simple projet posé sur une étagère, Paramount en a fait une priorité.

Un retour que peu attendaient vraiment

On parle quand même d’un long métrage sorti bien avant que Tom Cruise ne devienne le visage indissociable de Mission: Impossible. Dans l’imaginaire collectif, sa carrière d’action se résume souvent à Ethan Hunt et à Top Gun. Sauf qu’avant tout ça, il y avait déjà Days of Thunder, avec son mélange de vitesse, de rivalité et de star-power très années 1990.

Le contraste est intéressant. Après le carton nostalgique de Top Gun, on pouvait s’attendre à voir d’autres titres du catalogue de Cruise revenir sur la table. C’est bien ce qui se passe ici, mais avec un choix plus inattendu, presque plus risqué.

Cruise repart au volant, Levine à la mise en scène

Cette fois, Jonathan Levine doit réaliser le film. Et Tom Cruise ne revient pas seulement comme nom sur l’affiche, il doit reprendre son rôle de Cole Trickle.

Bref, le projet prend une forme très concrète. Il n’a pas encore de date de sortie, mais il avance assez vite pour être présenté comme la prochaine production de Cruise. Pour Paramount, ce détail compte, parce qu’il dit le rang du film dans le calendrier du studio.

Pourquoi ce vieux film compte encore

À l’époque, Days of Thunder n’avait pas emballé tout le monde. Les critiques étaient mitigées. Mais certains films vivent une deuxième vie, pas au box-office, plutôt dans la mémoire pop, les rediffusions, le bouche-à-oreille. Celui-là a fini par décrocher un vrai statut culte.

Et ce n’est pas anodin dans le cas de Tom Cruise. Sa réputation de star de l’action ne repose pas seulement sur les licences évidentes. Il y a aussi ces films qui montrent une autre facette de son rapport au spectacle physique, plus mécanique, plus brute. Si cette suite se confirme jusqu’au tournage, elle dira quelque chose de précis sur Hollywood en ce moment, le recyclage des icônes ne vise plus seulement les énormes franchises, il va aussi chercher les souvenirs un peu moins évidents, ceux qui parlent d’abord aux fidèles.