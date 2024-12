Après Edge of Tomorrow, Tom Cruise explore le surnaturel avec Doug Liman

Après leurs collaborations sur des films d’action à succès, Tom Cruise et Doug Liman s’aventurent dans un tout nouveau genre avec Deeper, un thriller surnaturel captivant.

Tl;dr Tom Cruise va collaborer avec le réalisateur Doug Liman pour un film d’horreur.

Le film s’appelle Deeper et parlera d’une menace surnaturelle sous-marine.

En parallèle, Tom Cruise prépare le dernier volet de Mission: Impossible, prévu pour 2025.

Un partenariat prometteur

Après leur collaboration fructueuse sur Edge of Tomorrow en 2014 et American Made en 2017, Tom Cruise et Doug Liman sont prêts à unir leurs forces pour un projet surprenant. Doug Liman a confirmé que le duo allait travailler sur un film de genre inédit, un thriller surnaturel qui devrait offrir une dimension plus effrayante que leurs précédentes œuvres. Lors d’une projection d’un documentaire, Doug Liman a partagé son enthousiasme pour ce projet, soulignant que ni lui ni Tom Cruise n’avaient jamais réalisé de film d’horreur ou surnaturel, ce qui rend ce projet encore plus excitant. Aucune date de production n’a encore été annoncée, mais les fans sont déjà impatients de voir cette collaboration à nouveau à l’écran.

Le retour de l’action avec Mission: Impossible

En parallèle de ce projet, Tom Cruise reprendra son rôle iconique d’Ethan Hunt dans Mission: Impossible – The Final Reckoning, le huitième volet de la saga. Ce film promet d’être un spectacle époustouflant avec des cascades plus impressionnantes que jamais. L’acteur américain Tom Cruise, qui est reconnu pour ses performances de haute voltige, a récemment partagé une vidéo montrant l’intensité des entraînements et des préparations pour les scènes d’action. Le film, prévu pour mai 2025, mettra également en vedette des acteurs comme Hannah Waddingham et Vanessa Kirby, renforçant ainsi l’attrait du long-métrage. Les fans du monde entier attendent de découvrir quelles nouvelles acrobaties Tom Cruise a préparées pour ce dernier chapitre de la série.

Des rumeurs sur l’avenir de Mission: Impossible

Bien que Mission: Impossible – The Final Reckoning soit annoncé comme la conclusion de la saga, de nombreuses rumeurs persistent sur l’avenir de la franchise. Des spéculations font état de la possibilité que Glen Powell, l’acteur de Top Gun: Maverick, prenne la relève de Tom Cruise en tant que visage de la franchise. Cependant, Glen Powell a récemment fait une déclaration humoristique à ce sujet, affirmant que sa mère l’empêcherait de prendre un tel rôle en raison des risques associés aux cascades. Néanmoins, l’idée que Glen Powell devienne le prochain héros de Mission: Impossible continue de circuler, et il a même été vu sur le tournage d’un autre projet important, The Running Man, une adaptation du roman de Stephen King.

Doug Liman, un réalisateur versatile

Le réalisateur derrière des films à succès comme Swingers en 1996 et Edge of Tomorrow a su diversifier ses projets au fil des années. En plus de ses réalisations cinématographiques, Doug Liman a également produit des films marquants comme Fair Game en 2010 et la célèbre série télévisée Suits. Plus récemment, il a dirigé l’action Road House, avec Jake Gyllenhaal dans le rôle principal. Son implication dans Deeper montre qu’il n’a pas peur de se lancer dans des genres divers et de repousser ses propres limites créatives. La combinaison de son expertise en thriller et de la star Tom Cruise promet de faire de ce projet un événement cinématographique majeur à venir.