Top Gun 3 est annoncé : retour de Tom Cruise et deux stars de Maverick

La franchise Top Gun de Paramount Pictures va revenir au cinéma avec un troisième film.

Tl;dr Paramount Pictures commande une suite pour Top Gun: Maverick.

Tom Cruise reviendra dans le rôle principal pour Top Gun 3.

Trois autres acteurs principaux de la franchise vont également revenir.

Top Gun 3 pourrait être le prochain projet de Tom Cruise après Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two.

La suite de Top Gun: Maverick est sur les rails

Selon des sources récentes, une suite au film Top Gun: Maverick est officiellement en cours de production. Le célèbre acteur Tom Cruise ainsi que deux autres stars de Maverick seraient de retour pour le troisième opus de la saga Top Gun.

Un retour en force pour Tom Cruise

Après plus de trois décennies, Tom Cruise a repris le rôle de Pete “Maverick” Mitchell dans Top Gun: Maverick, un drame d’action qui est devenu le deuxième film le plus rentable de 2022, juste derrière Avatar: The Way of Water. Suite à l’annonce récente d’un nouvel accord pour Cruise de jouer dans de grands projets à succès pour Warner Bros, les spéculations quant à une suite ont redoublé d’intensité.

Paramount Pictures confirme Top Gun 3

D’après Matt Belloni, qui écrit dans la newsletter What I’m Hearing pour Puck, Paramount Pictures avance officiellement avec Top Gun 3. Outre Tom Cruise, Glen Powell et Miles Teller, qui ont joué des rôles importants dans la suite tant attendue de 2022, seront également de retour. Ehren Kruger, co-scénariste de Top Gun: Maverick, est déjà en train d’écrire le scénario, avec Joseph Kosinski potentiellement de retour à la réalisation et à la production aux côtés de Jerry Bruckheimer et David Ellison.

Quid des autres projets de Cruise ?

L’accord de Tom Cruise avec Warner Bros est non exclusif, ce qui signifie que l’acteur est libre de travailler sur les blockbusters de Paramount Pictures, dont Top Gun 3 et les films Mission: Impossible. Top Gun 3 pourrait être le prochain projet de Tom Cruise après Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two, si le scénario de Ehren Kruger se concrétise.