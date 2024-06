Tom Cruise célèbre avec nostalgie les 10 ans de Edge of Tomorrow

Le film Edge of Tomorrow commémore son dixième anniversaire par le biais de Tom Cruise et une prise de parole touchante sur les réseaux sociaux.

Tl;dr Edge of Tomorrow est sorti le 4 juin 2014 au cinéma.

L’acteur américain Tom Cruise exprime sa gratitude envers le casting et l’équipe technique du film.

Edge of Tomorrow est toujours apprécié pour son intrigue engageante.

Une éventuelle suite serait en préparation.

Une décennie après Edge of Tomorrow

Il y a dix ans, le film de science-fiction Edge of Tomorrow faisait son entrée dans les salles obscures. Réalisé par Doug Liman et co-écrit par Christopher McQuarrie, le film met en scène Tom Cruise dans la peau d’un soldat pris dans une boucle temporelle, chaque mort lui apportant des connaissances pour mieux combattre une invasion extraterrestre.

Un souvenir marquant pour Tom Cruise

Pour célébrer cet anniversaire, Tom Cruise a partagé sur les réseaux sociaux un message émouvant dans lequel il exprime sa gratitude envers les personnes clés du projet. Il y rend hommage à Emily Blunt, sa co-star, ainsi qu’à Bill Paxton et Brendan Gleeson pour leur contribution au film.

Un film toujours apprécié

Edge of Tomorrow, surnommé également Live Die Repeat, a reçu un accueil élogieux de la part des critiques et du public à sa sortie. Le film est toujours apprécié pour son intrigue captivante et ses scènes d’action soigneusement orchestrées. L’interprétation de Tom Cruise, passant d’un soldat inexpérimenté à un guerrier aguerri, ainsi que le personnage fort et charismatique de Rita Vrataski, joué par Emily Blunt, ont été particulièrement salués.

Une suite pour Edge of Tomorrow ?

L’annonce de Tom Cruise a également suscité l’excitation des fans avec la mention d’une potentielle suite, Edge of Tomorrow 2. Cette nouvelle a renforcé l’intérêt du public pour le film, dix ans après sa sortie, témoignant de son héritage durable.