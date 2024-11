Quand Tom Cruise interdisait à Henry Cavill de réaliser une des cascades les plus terrifiantes de Mission: Impossible

Lors du tournage de Mission : Impossible, Tom Cruise a interdit à Henry Cavill de réaliser l'une des cascades les plus effrayantes du film.

Tl;dr Tom Cruise réalise lui-même ses cascades dangereuses dans « Mission: Impossible ».

Il a effectué un saut en parachute à haute altitude dans « Mission: Impossible – Fallout ».

Henry Cavill a été exclu de cette cascade, malgré sa volonté de participer.

Tom Cruise, l’acteur casse-cou de « Mission : Impossible »

L’acteur américain Tom Cruise est réputé pour repousser ses limites dans la saga « Mission: Impossible ». Son audace et sa détermination à réaliser lui-même des cascades dangereuses sont l’une des raisons pour lesquelles le public se presse pour voir ces films.

Dans « Mission: Impossible – Protocole Fantôme », il a escaladé l’extérieur du gratte-ciel Burj Khalifa à Dubaï, se suspendant à une hauteur vertigineuse. Puis, dans « Mission Impossible – Rogue Nation », il s’est attaché à l’extérieur d’un avion au décollage, se surpassant encore une fois.

Un saut en parachute à haute altitude

C’est dans « Mission: Impossible – Fallout » que Tom Cruise a décidé de tenter une cascade encore plus périlleuse : un HALO jump. Cette technique de parachutisme à haute altitude consiste à sauter d’un avion à grande altitude et à ouvrir son parachute à basse altitude après une longue chute libre. Une cascade réservée à une élite d’athlètes ou à des personnalités fortunées et audacieuses comme Cruise.

Généralement, les cascades de Cruise sont des exploits individuels, destinés à mettre en valeur sa capacité à réaliser des prouesses dangereuses après avoir été formé par des experts. Un exploit qui pourrait être réalisé par quiconque aurait accès à la même formation.

Henry Cavill, l’acteur privé de cascades

Henry Cavill, connu pour son rôle de Superman, s’est vu refuser la possibilité de participer à la cascade du HALO jump dans « Mission: Impossible – Fallout ». « J’ai supplié Tom : ‘Je porte un parachute, j’ai suivi une formation en soufflerie, je peux sauter, non ?’ Il m’a répondu : ‘Henry, je comprends ton sentiment, mais je ne peux pas te laisser faire. Cela nécessite une formation spécifique.’ a-t-il confié lors d’une interview à USA Today.

Tom Cruise est un adepte de l’adrénaline qui réalise des cascades extrêmes soigneusement encadrées parce qu’il est Tom Cruise. Henry Cavill pourrait être Tom Cruise, mais il ne l’est pas, alors il reste au sol.