Tom Cruise donne son feu vert à un film d’action porté par une star de 94 ans du “Mission: Impossible”

Tl;dr Tom Cruise autorise l’utilisation d’extraits de Mission: Impossible dans Thelma.

Thelma met en scène June Squibb, 94 ans, en tant qu’héroïne d’action.

Le film explore les problèmes auxquels sont confrontés les adultes plus âgés.

Les références à Tom Cruise et Mission: Impossible ne sont qu’une petite partie de ce qui rend Thelma grand.

Tom Cruise approuve Thelma

Le célèbre acteur Tom Cruise a donné son accord pour que des extraits de Mission: Impossible soient utilisés dans le film Thelma, dirigé par Josh Margolin. Dans ce film, l’actrice June Squibb, 94 ans, joue pour la première fois le rôle principal. Son personnage, Thelma Post, âgée de 93 ans, devient une héroïne d’action improbable après avoir été escroquée de 10 000 dollars.

Un film basé sur une histoire vraie

Margolin s’est inspiré de sa propre grand-mère, âgée de 104 ans, pour créer le personnage et l’histoire de Thelma. Le film explore de manière significative et divertissante les problèmes auxquels sont confrontés les adultes plus âgés.

Les références à Mission: Impossible et Tom Cruise

Concernant les références à la franchise Mission: Impossible et à Tom Cruise, Margolin a expliqué le processus pour les inclure dans Thelma. Il a déclaré : “Nous avons tourné deux versions de ces scènes, l’une avec Tom à l’écran et dans les journaux, et l’autre avec comme un écran vert remplaçable.”

La valeur ajoutée de Thelma

En dépit de ces références, Thelma a bien plus à offrir. Avec une note critique de 99% et une note du public de 79% sur Rotten Tomatoes, le film a su conquérir le public. De plus, la performance hilarante de Squibb dans Thelma suffit à en faire une comédie exceptionnelle. Squibb prête également sa voix à Nostalgia dans Inside Out 2, ce qui fait qu’elle a actuellement deux films à l’affiche.