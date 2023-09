Chicken Run : Dawn of the Nugget parodie Mission Impossible

Ginger et Rocky sont de retour dans le film d'animation Chicken Run : Dawn of the Nugget.

Réalisé par Sam Fell (Flushed Away, The Tale of Despereaux, ParaNorman ) à partir d’un scénario de Karey Kirkpatrick (Flakes, Imagine That, Smallfoot) et John O’Farrell (Bee Movie, Up Yer Festival, Spitting Image) pour Netflix avec l’aide d’Aardman Animations, Chicken Run : Dawn of the Nugget arrive plus de 20 ans après son prédécesseur très populaire, Chicken Run. Après avoir réussi à s’échapper de la ferme de Tweedy en défiant la mort, Ginger a enfin trouvé son rêve, à savoir une île sanctuaire paisible pour tout le troupeau, loin des dangers du monde des humains. Lorsque Rocky et elle font éclore une petite fille appelée Molly, la fin heureuse de Ginger semble complète. Mais de retour sur le continent, l’humanité des poules est confrontée à une nouvelle et terrible menace.

Un teaser pour Chicken Run : Dawn of the Nugget

Chicken Run : Dawn of the Nugget sera exclusivement disponible sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 15 décembre prochain. Outre Thandiwe Newton, Zachary Levi et Bella Ramsey, le casting de Chicken Run : Dawn of the Nugget comprend des voix anciennes et nouvelles comme Jane Horrocks, Imelda Staunton, Lynn Ferguson, Josie Sedgwick-Davis, David Bradley, Daniel Mays et Romesh Ranganathan. Miranda Richardson, Peter Serafinowicz et Nick Mohammed complètent la bande de méchants.