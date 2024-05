Les erreurs de Game of Thrones que The Winds of Winter corrigera

La fin de la série TV Game of Thrones a clairement été ratée. Le très attendu livre The Winds of Winter devrait corriger certaines erreurs.

Les attentes autour de “The Winds of Winter”

La fin polémique de la série Game of Thrones a rendu le livre The Winds of Winter d’autant plus important. Les lecteurs espèrent que le roman corrigera les erreurs de la série. George R.R. Martin travaille sur ce roman fantastique tant attendu depuis plus d’une décennie et l’attente autour de cet ouvrage a été alimentée par ses commentaires au fil des ans.

Des personnages aux destins incertains

Des personnages comme Jon Snow, dont la résurrection a été traitée de manière précipitée dans la série, pourraient connaître un destin différent dans le livre. La mort de Stannis Baratheon, encore vivant dans les livres, pourrait être traitée de manière plus significative dans “The Winds of Winter”.

Des intrigues plus complexes et détaillées

Les Greyjoys et Dorne, qui ont été simplifiés dans la série, pourraient avoir des rôles plus importants et complexes dans le livre. Les secrets que Samwell pourrait découvrir à la Citadelle pourraient être plus riches et Varys pourrait jouer un rôle majeur dans un conflit massif entre Aegon, Daenerys et Cersei.

Une descente dans la folie plus crédible pour Daenerys

La folie de Daenerys, qui a choqué de nombreux fans dans la série, pourrait être traitée de manière plus fluide et authentique dans The Winds of Winter. Les pertes terribles qu’elle pourrait subir avant d’arriver à King’s Landing et la révélation d’un autre Targaryen pourraient rendre sa descente dans la folie plus plausible.