Cette star de Game Of Thrones retrouve un rôle clé dans Nightwatch: Demons Are Forever

Une suite inattendue d’un film d’horreur culte

Le monde cinématographique réserve toujours des surprises. Parmi elles, l’annonce de la suite d’un film d’horreur danois culte, Nightwatch: Demons Are Forever. Cette suite est d’autant plus surprenante qu’elle met en scène la star de Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau. Le film est l’œuvre du réalisateur et scénariste danois Ole Bernedal, qui avait déjà écrit et dirigé le premier Nightwatch en 1994.

Un rôle post-Game of Thrones pour Nikolaj Coster-Waldau

Si Nikolaj Coster-Waldau est surtout connu pour son rôle de Jaime Lannister dans Game of Thrones, Nightwatch: Demons Are Forever lui offre une occasion de mettre en lumière son parcours professionnel antérieur. Le film tourne autour de la fille du personnage de Martin, un nouveau personnage qui reprend l’ancien travail de son père. C’est une façon pour le film de mettre en valeur le travail passé de Coster-Waldau tout en offrant aux nouveaux spectateurs une porte d’entrée vers cette franchise.

Un film en danois qui surprendra le public

L’autre surprise de Nightwatch: Demons Are Forever réside dans le fait qu’il est en langue danoise. Ce qui permettra aux spectateurs qui ne connaissent Coster-Waldau que par Game of Thrones de découvrir une nouvelle facette de l’acteur dans des films internationaux comme Nightwatch et sa suite tant attendue.

Une suite prometteuse

Nightwatch: Demons Are Forever semble avoir tous les ingrédients d’une suite réussie. Outre le retour de Coster-Waldau et du réalisateur original Ole Bernedal, le film met en scène Kim Bodnia (Killing Eve) et Ulf Pilgaard qui reprennent leurs rôles originaux. Le film sera disponible en streaming sur Shudder à partir du 17 mai.