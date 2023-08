Max va proposer Fear the Walking Dead, Killing Eve et d'autres séries AMC+. Les titres les plus populaires resteront cependant absents.

Max, qui répondait il y a quelque temps encore au nom de HBO Max, s’apprête à donner à ses abonnés l’accès à plusieurs séries AMC, tout du moins pendant une période limitée. Le service de streaming a en effet conclu un accord avec AMC pour proposer certaines de ses récentes créations entre le 1ᵉʳ septembre et le 31 octobre. Selon CNBC et Variety, l’accord porte sur plus de 200 épisodes de titres dont Fear the Walking Dead, Interview With the Vampire et Killing Eve. AMC va même rendre davantage de ses séries accessibles via Max cet automne.

Max va proposer Fear the Walking Dead, Killing Eve et d’autres séries AMC+

Bien que le réseau dispose de son propre service de streaming baptisé AMC+, il a aujourd’hui des difficultés à gagner de l’argent avec ce dernier et à suivre la cadence imposée par la concurrence. Le président de l’entreprise, James Dolan, avait envoyé un mémo à ses équipes pendant la vague de licenciements de l’année dernière, indiquant que “nous pensions que les pertes seraient compensées par les gains dans le streaming. Cela n’a pas été le cas.”

Les programmes d’AMC seront identifiés en tant que tels sur l’app Max et listés dans un onglet nommé “AMC+ Picks on Max”. Ils seront accessibles aux abonnés Max avec ou sans publicité, mais les contenus AMC+ n’incluront pas de publicités. Meredith Gertler de HBO déclarait que “l’arrivée de la collection AMC+ est un excellent exemple de comment l’entreprise peut utiliser des stratégies innovantes pour ajouter de la valeur à son offre de contenu.”

Les titres les plus populaires resteront cependant absents

Les deux parties n’ont pas encore annoncé les autres titres qui arriveront sur Max cet automne, mais CNBC indique que les contenus les plus populaires de AMC, comme Mad Men et The Walking Dead, ne seront pas de la partie. Breaking Bad et Better Call Saul, qui n’arriveront pas non plus sur Max, sont déjà sous licence chez Netflix.