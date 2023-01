Walter White (Breaking Bad) livre une pizza à Hal (Malcolm in the Middle)

Quand Walter White rencontre Hal. Breaking Bad et Malcolm in the Middle réunies. Une "scène" inédite et très drôle.

Les séries TV et autres films représentent de formidables supports pour les fans. Les plus créatifs, les plus technophiles et les plus imaginatifs peuvent ainsi réaliser de formidables contenus, tantôt totalement loufoques, tantôt, au contraire, très réaliste. Voici aujourd’hui un croisement entre deux univers qui ont déjà beaucoup fait parler : celui de Breaking Bad et celui de Malcolm in the Middle.

Quand Walter White rencontre Hal

Breaking Bad est une série que l’on ne présente plus. Multi-récompensée, acclamée par la critique comme le grand public, certains n’hésitent d’ailleurs pas à lui confier le titre de meilleure série du monde. Malcolm in the Middle, de son côté, parle certainement à une génération un peu plus vieille. Diffusée entre 2000 et 2006, on y suivait les aventures d’une famille dont le père n’était autre que Bryan Cranston, qui campe Walter White dans Breaking Bad.

Certains fans ont d’ailleurs imaginé un lien entre les deux univers de ces séries. Une théorie assez tirée par les cheveux, cela doit. Mais le YouTuber Hickmeister a décidé de jouer un petit tour très amusant, en éditant Bryan Cranston pour qu’il joue face à lui-même dans sa vidéo “Walter White Delivers Pizza To Himself”.

Une “scène” inédite et très drôle

Le scenario est on ne peut plus simple, mais fonctionne étonnamment bien : Walter White de Breaking Bad apparaît à la surprise générale dans la maison de Malcolm in the Middle pour livrer une pizza. Simple, on vous a dit, mais c’est un joli hommage à ce génialissime acteur qui fait sensation partout où il passe. À voir dans la vidéo ci-dessous.