Mr. & Mrs. Smith Saison 2 : Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle saison confirmée

La série d'espionnage d'Amazon Prime Mr. & Mrs. Smith est renouvelée pour une saison 2. Casting, scenario, date de sortie, voici tout ce que l'on sait.

Tl;dr La série d’espionnage Amazon Prime Mr. & Mrs. Smith est renouvelée pour une saison 2.

La saison 1 a été un succès, grâce à la performance de Donald Glover et Maya Erskine.

Glover et Erskine pourraient ne pas revenir pour la saison 2.

La fin de la saison 1 laisse la porte ouverte à de nombreuses possibilités pour la saison 2.

Retour des espions : Mr. & Mrs. Smith saison 2

Amazon Prime Video a surpris les spectateurs avec sa série d’espionnage originale et divertissante Mr. & Mrs. Smith, qui a été rapidement renouvelée pour une deuxième saison. Inspirée du film éponyme de 2005 avec Brad Pitt et Angelina Jolie, la série suit deux agents secrets, interprétés par Donald Glover et Maya Erskine, se faisant passer pour un couple marié pour accomplir des missions périlleuses.

Une première saison réussie

La première saison a été saluée par les critiques, notamment pour la performance de Glover et Erskine dont la chimie à l’écran a été le point fort de chaque épisode. Contrairement au film de 2005 qui manquait d’émotion, la série a su tirer parti de ses 8 épisodes pour approfondir la relation entre les deux agents.

Incertain retour des acteurs principaux

Cependant, malgré le succès de la première saison, Donald Glover et Maya Erskine pourraient ne pas revenir pour la saison 2. Ceci représente un risque pour la série qui pourrait perdre ce qui la rend vraiment spéciale. Néanmoins, il n’a pas été confirmé officiellement que les acteurs ne reviendraient pas, et un accord pourrait être trouvé à l’avenir.

Une saison 2 pleine de mystères

La fin de la première saison a laissé les spectateurs dans l’incertitude, avec un Mr. & Mrs. Smith saison 2 qui pourrait répondre à de nombreuses questions ou laisser les choses indéfinies.