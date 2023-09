Mr & Mrs Smith : un remake en 2024 avec Donald Glover et Maya Erskine

Le remake du film Mr & Mrs Smith mettra en scène Donald Glover et Maya Erskine à la place de Brad Pitt et Angelina Jolie.

Créée par Francesca Sloane (Atlanta, Fargo) et Donald Glover (Swarm, Atlanta), Mr & Mrs Smith suivra deux étrangers, John et Jane, qui ont renoncé à leur identité pour devenir partenaires d’espionnage et de mariage. Mis en relation par une mystérieuse agence, chaque épisode de la série retrace une nouvelle mission et un nouveau jalon dans leur relation. Lorsque les fissures commencent à apparaître, ils doivent se battre pour rester ensemble. Dans ce mariage, le divorce n’est pas une option.

Un teaser pour le remake de Mr & Mrs Smith

La série télévisée Mr & Mrs Smith sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video dès l’année prochaine. Le casting est composé de Donald Glover (John Smith), Maya Erskine (Jane Smith), Parker Posey, Wagner Moura, Michaela Coel, John Turturro et Paul Dano.