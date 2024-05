Yu-Gi-Oh! : quel destin pour Yugi Muto, Seto Kaiba et Joey Wheeler dans la série animée ?

Découvrez le destin des personnages emblématiques de Yu-Gi-Oh!.

Tl;dr Yu-Gi-Oh! est centré sur Yugi Muto, Seto Kaiba et Joey Wheeler.

Leurs histoires s’achèvent avec la série originale, mais sont prolongées dans les spin-offs.

Le personnage de Joey Wheeler reste un duelliste reconnu, malgré une moindre présence dans les suites.

Seto Kaiba et Yugi Muto continuent à avoir un rôle important dans l’univers de Yu-Gi-Oh!

Un trio emblématique

Yu-Gi-Oh!, célèbre franchise de mangas et séries animées, tourne autour de trois personnages principaux : Yugi Muto, Seto Kaiba et Joey Wheeler. Ils incarnent respectivement le héros, le rival et l’ami fidèle. Malgré une multitude de spin-off au cours des deux dernières décennies, ce trio reste le symbole le plus marquant de Yu-Gi-Oh!.

Une conclusion mémorable

Il y a 20 ans, la série originale Yu-Gi-Oh! prenait fin, marquant le point final des aventures de Yugi, Kaiba et Joey. Si leurs personnages ont été développés à travers du matériel dérivé et des suites officielles, la série originale a offert une conclusion définitive à leurs arcs narratifs. Malgré son âge, la fin de la série reste fortement ancrée dans l’esprit des fans.

Que sont-ils devenus ?

Joey Wheeler, le véritable outsider de Yu-Gi-Oh!, a eu une conclusion moins marquée que ses compagnons. Cependant, il est toujours considéré comme l’un des meilleurs duellistes au monde dans le contexte de l’anime. Seto Kaiba, quant à lui, a laissé une empreinte indélébile sur l’univers de Yu-Gi-Oh!, en contribuant à la création des académies de duel et en continuant à rechercher un duel final avec Atem, même après sa disparition. Enfin, Yugi Muto poursuit sa vie en tant que développeur de jeux, tout en restant le Roi des Jeux, titre qu’il a hérité d’Atem.

L’héritage d’Atem

Il est important de mentionner le destin d’Atem. Bien qu’il soit resté dans l’au-delà, il a continué à jouer un rôle dans l’histoire à travers des apparitions ponctuelles, aidant les autres protagonistes à surmonter leurs défis. Atem reste le seul protagoniste de Yu-Gi-Oh! qui ne peut véritablement rien faire de nouveau, mais la franchise a réussi à maintenir sa pertinence aux côtés des autres protagonistes.