Yu-Gi-Oh! JCJ : les cartes de première génération ressortent dans le commerce

Les célébrations du 25ème anniversaire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! de l'éditeur japonais Konami continuent avec la sortie des display dédiés aux boosters La Légende du Dragon Blanc Aux Yeux Bleus, Metal Raiders, Le Maître des Magies, Serviteur du Pharaon et L’Invasion des Ténèbres.

Exclusivement disponibles pendant plusieurs années dans le coffret Collection Légendaire, qui a été réédité en avril dernier pour le 25ème anniversaire de Yu-Gi-Oh! JCJ, les célèbres boosters La Légende du Dragon Blanc Aux Yeux Bleus, Metal Raiders, Le Maître des Magies, Serviteur du Pharaon et L’Invasion des Ténèbres sont désormais trouvables à l’unité ou en display chez certains revendeurs comme Parkage, une boutique spécialisée en partenariat avec Konami.

La Légende du Dragon Blanc Aux Yeux Bleus est remarquable non seulement parce qu’il a été le premier booster, mais aussi parce qu’il a introduit des cartes célèbres comme Éxodia l’Interdit, ainsi que d’incroyables Cartes Magie comme Pot de Cupidité et Raigeki.

82 Cartes Communes

22 Cartes Rares

10 Cartes Super Rares

10 Cartes Ultra Rares

2 Cartes Secret Rares

Metal Raiders – contenu du display 25e Anniversaire de Yu-Gi-Oh! JCJ

Metal Raiders est célèbre pour avoir introduit de nombreuses Cartes Piège incroyablement puissantes, dont la Force de Miroir de Yugi et la première vague de Cartes Contre-Piège comme Corne du Paradis, Brouilleur Magique et Sept Outils du Bandit, sans oublier Jugement Solennel ! Bien sûr, Metal Raiders n’a pas laissé les duellistes sans défense face à ces puissantes cartes – Violent Orage a également fait ses débuts dans ce deuxième booster.

100 cartes Communes

22 cartes Rares

10 cartes Super Rares

10 cartes Ultra Rares

2 cartes Secret Rares

Le Maître des Magies – contenu du display 25e Anniversaire de Yu-Gi-Oh! JCJ

Le Maître des Magies a été à l’origine de la première apparition des Cartes Magie Rituelle, des Monstres Rituels et des Cartes Magie Jeu-Rapide comme Typhon d’Espace Mystique. Ce troisième booster a introduit le Monde des Toons de Pégasus et des monstres Toon de la première série animée Yu‑Gi‑Oh!, dont le fameux Dragon Toon aux Yeux Bleus ! Ils ont été rejoints par de puissantes Cartes Magie comme Duo de Délinquants, Vol à l’Arraché et Choix Douloureux.

65 cartes Communes

17 cartes Rares

10 cartes Super Rares

10 cartes Ultra Rares

2 cartes Secret Rares

Serviteur du Pharaon – contenu du display 25e Anniversaire de Yu-Gi-Oh! JCJ

Serviteur du Pharaon a dévoilé le premier monstre ultime de Pégasus, Le Renoncé aux Milles Yeux, et il a également introduit dans le jeu des cartes qui ont marqué toute une époque, comme Jinzo et Ordre Impérial. Ce quatrième booster a rendu plus facile que jamais la réanimation des monstres avec Enterrement Prématuré et Appel de l’Être Hanté, ou la destruction des Life Points de votre adversaire avec Cessez-le-Feu.

66 cartes Communes

17 cartes Rares

10 cartes Super Rares

10 cartes Ultra Rares

2 cartes Secret Rares

L’Invasion des Ténèbres – contenu du display 25e Anniversaire de Yu-Gi-Oh! JCJ

L’Invasion des Ténèbres a libéré une variété de cartes puissantes qui ont récompensé les duellistes ayant rempli leurs Decks de monstres aux attributs Lumières et Ténèbres. Les légendaires Soldat du Lustre Noir – Émissaire du Commencement et Dragon Empereur du Chaos – Émissaire de l’Achèvement ont dominé les duels avec ce cinquième booster, et le Magicien Sombre du Chaos, qui récupère les magies, les a rejoints grâce à l’incroyablement puissante Carte Magie Fusion Dimensionnelle.