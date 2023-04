Yu-Gi-Oh! JCJ : une édition 25ème anniversaire pour le coffret Collection Légendaire

L'éditeur japonais Konami réédite le coffret Collection Légendaire à l'occasion du 25ème anniversaire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh!.

En plus de proposer des boosters parmi les plus célèbres et appréciés des premières années de Yu-Gi-Oh! JCJ, le coffret Collection Légendaire : Édition 25e Anniversaire introduit la nouvelle rareté Secrète Rare Quart de Siècle. Il comprend également les cartes promo originales des dieux égyptiens, très demandées et recherchées par les fans de la licence, ainsi que trois créatures iconiques du manga et de la série animée.

One of the most storied Yu-Gi-Oh! TCG items return for the 25th anniversary of the card game!

The Legendary Collection: 25th Anniversary Edition box set is available in OTS today and everywhere else the #YuGiOhTCG is sold on 4/21. pic.twitter.com/2C0DjZebZD

— Yu-Gi-Oh! TCG (@YuGiOh_TCG) April 19, 2023