Shōgun est renouvelée pour deux saisons

FX préparent deux saisons pour Shōgun.

Initialement conçue comme une mini-série, Shōgun est sur le point de briser ses propres limites. En effet, la chaîne américaine FX a décidé de donner suite à cette production, en mettant en chantier non pas une, mais deux nouvelles saisons pour Shōgun des showrunners Rachel Kondo et Justin Marks. Une nouvelle qui devrait ravir les amateurs du genre.

'Shōgun' To Continue: FX & Hulu Eye Two More Seasons Of James Clavell Adaptation https://t.co/X8NYLH2IPX

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 16, 2024