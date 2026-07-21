The Odyssey frappe fort au box-office, et ce n’est qu’un début

Christopher Nolan signe déjà trois records avec The Odyssey. Le vrai sujet, c’est ce que ce départ dit de sa course vers le milliard.

En bref The Odyssey ouvre à environ 243 millions d’euros

Trois records tombent dès le premier week-end

Le milliard mondial est déjà dans le viseur

Ce qui impressionne, ce n’est pas seulement le score de The Odyssey. C’est l’écart. Le film de Christopher Nolan visait au départ environ 78 à 92 millions d’euros (85 à 100M$) sur le marché américain, il finit à environ 115 millions d’euros (124,5M$) domestiques et 243 millions d’euros (264,1M$) dans le monde. Pour un été où pas mal de blockbusters ont patiné, la claque est nette.

Un démarrage bien au-dessus des prévisions

Ce genre d’ouverture raconte quelque chose de simple. Le film n’a pas juste mobilisé le public habituel de Nolan, il a élargi le cercle. Les séances IMAX mises en vente un an à l’avance, déjà parties très vite, donnaient un indice. Le week-end d’ouverture le confirme.

Et il y a un détail qui compte. Les chiffres ont même dépassé les estimations de la veille. Dans l’économie actuelle du box-office, où les projections sont souvent rabotées après coup, voir un film monter encore au dernier moment reste assez rare.

Trois records tombent d’un coup

Avec ce lancement, The Odyssey coche déjà trois records majeurs. C’est d’abord le meilleur démarrage mondial de la carrière de Christopher Nolan, devant ses films Batman. C’est aussi la plus grosse ouverture pour Matt Damon. Et, côté 2026, c’est le meilleur départ pour un film en prises de vues réelles.

Le seul titre encore devant au cumul annuel d’ouverture reste Toy Story 5, avec environ 287 millions d’euros (312M$) au niveau mondial. Mais dans sa catégorie, celle du live-action, The Odyssey prend la main.

Pourquoi la machine peut tenir plusieurs semaines

Le plus intéressant commence maintenant. Le film affiche 95% côté critiques et 97% côté public sur Rotten Tomatoes. Quand ces deux blocs s’alignent, on a souvent un film qui dure. Résultat ? Un bouche-à-oreille très solide, des revoyures probables et une vraie appétence pour les grands formats.

Bon, Nolan n’a plus grand-chose à prouver sur un premier week-end. Mais ici, les retours sur l’ampleur de la mise en scène et les performances ont clairement poussé encore plus de monde en salle. Et le calendrier l’aide, puisqu’aucune grosse nouveauté n’arrive dès le week-end prochain.

Le milliard en ligne de mire, malgré Spider-Man

La comparaison avec Oppenheimer est éclairante. Le film avait démarré à environ 166 millions d’euros (180M$) dans le monde avant de finir à 898 millions d’euros (975,8M$). En partant déjà au-dessus, The Odyssey se place très sérieusement sur une trajectoire à environ 920 millions d’euros (1Md$), voire plus.

Ce serait énorme pour un film de trois heures classé R, donc théoriquement moins accessible et moins facile à programmer plusieurs fois par jour. Mais clairement, les films de Nolan échappent souvent aux règles classiques. Le record personnel du réalisateur reste The Dark Knight Rises, à environ 998 millions d’euros (1,085Md$). S’il tombe, Matt Damon signerait aussi son premier film au milliard.

La vraie variable, vous la voyez venir, c’est Spider-Man: Brand New Day. Le film Marvel est attendu autour de 175 millions d’euros (190M$) pour son lancement américain et devrait capter la première place. The Odyssey gardera ses écrans IMAX, mais sa course pourrait ralentir. Pas s’arrêter. Et ça, pour le marché, c’est peut-être le signal le plus important.